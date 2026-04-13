Ung thư cổ tử cung ở tuổi đôi mươi

TP HCMMy, 25 tuổi, phát hiện nhiễm virus HPV 16 một năm trước, nay bác sĩ chẩn đoán ung thư cổ tử cung.

"Đây là bệnh nhân mắc ung thư cổ tử cung trẻ nhất tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM", BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, nói thêm rằng bệnh này thường gặp sau tuổi 35, nhiều nhất 40-55 tuổi.

My khám phụ khoa vào tháng 6/2025 sau sinh con thứ hai, phát hiện nhiễm virus HPV 16 - chủng nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung. Đầu năm nay, My tái khám, bác sĩ phát hiện tổn thương tiền ung thư mức độ 2 (CIN2) và khoét chóp cổ tử cung để chẩn đoán bệnh, loại bỏ tế bào tiền ung thư, ngăn tiến triển thành ung thư. Kết quả xác định My mắc ung thư biểu mô tuyến tại chỗ cổ tử cung, chiếm khoảng 10-25% trường hợp ung thư cổ tử cung.

My được tư vấn cắt cổ tử cung tận gốc hoặc phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần và hai vòi trứng, My chọn phẫu thuật cắt tử cung, kết quả giải phẫu bệnh ghi nhận ung thư giai đoạn sớm, chưa xâm lấn cơ quan lân cận. Do đó, My chỉ tái khám, theo dõi đều đặn, không cần điều trị thêm.

Bác sĩ Mỹ Nhi (ngoài cùng bên phải) cùng êkíp phẫu thuật nội soi cắt tử cung điều trị ung thư cho My. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Mỹ Nhi giải thích HPV có hơn 200 chủng, trong đó các chủng nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung như 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58... Virus này lây truyền qua tiếp xúc da kề da và niêm mạc, phổ biến nhất qua quan hệ tình dục (âm đạo, hậu môn, miệng). Ước tính khoảng 80% phụ nữ có thể nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời, đa số không có triệu chứng rõ ràng. Sau khi xâm nhập, virus có thể "ngủ yên" trong cơ thể nhiều năm, phát triển thành ung thư sau khoảng 10-15 năm.

Bệnh ở giai đoạn sớm có thể can thiệp bằng các phương pháp đơn giản, tăng khả năng điều trị khỏi, giảm nguy cơ tử vong.

Để giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung, nên duy trì lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn, tiêm phòng HPV đầy đủ, tránh hút thuốc lá. Dinh dưỡng cân đối, tăng cường vận động, giữ tinh thần ổn định góp phần nâng cao sức đề kháng.

Phụ nữ 21-25 tuổi được khuyến cáo xét nghiệm tế bào học cổ tử cung (Pap’s smear) và lặp lại mỗi 3 năm nếu bình thường. Phụ nữ 25 tuổi có thể chọn Pap’s smear hoặc xét nghiệm HPV. Phụ nữ từ 30 tuổi trở lên ưu tiên co-testing (Pap’s smear và xét nghiệm HPV). Nếu cả hai xét nghiệm âm tính, nguy cơ ung thư thấp, chu kỳ tầm soát có thể 3-5 năm một lần.

Ung thư cổ tử cung thường tiến triển âm thầm, các triệu chứng ban đầu không rõ ràng nên khó nhận biết. Khi dấu hiệu xuất hiện rõ hơn, bệnh thường đã ở giai đoạn tiến triển. Trong nhiều trường hợp, người bệnh có thể phải phẫu thuật cắt tử cung, buồng trứng, nạo hạch, ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản, chất lượng sống.

Theo Globocan năm 2022, Việt Nam ghi nhận gần 5.000 ca mắc mới và hơn 2.500 ca tử vong do ung thư cổ tử cung.

Tuệ Diễm

*Tên người bệnh đã được thay đổi