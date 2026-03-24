Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Thu Thủy tái hợp trong MV "Chốn tim mình nương náu" sau 23 năm.

Ưng Hoàng Phúc, Thu Thủy tái hợp trong MV MV "Chốn tim mình nương náu". Video: Nhân vật cung cấp

Ca khúc là bản ballad nhạc Hoa có tên gốc Thẩm viên ngoại. Lời Việt do Mai Fin viết, nói về những người từng trao trọn con tim nhưng cuối cùng chia xa bởi sự cố chấp.

Ban đầu Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy định hát live band sân khấu rồi dựng thành video để đăng trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc, họ thực hiện MV để gợi nhớ hình ảnh đứng hát chung trong một khung hình, gắn liền ký ức của thế hệ khán giả 8x, 9x.

MV "Mỗi người một nơi" - Ưng Hoàng Phúc, Thu Thuỷ MV "Mỗi người một nơi" - Ưng Hoàng Phúc, Thu Thủy, phát hành năm 2003. Video: Nhân vật cung cấp

Cả hai từng kết hợp trong bản hit Mỗi người một nơi ở thập niên 2000, được khán giả yêu thích. Theo Ưng Hoàng Phúc, ngày xưa cả hai hát bằng sự ngây ngô, nồng nhiệt của tuổi trẻ, bây giờ là đồng cảm của những người đi qua nhiều thăng trầm. Họ không áp lực chạy theo thị hiếu mà muốn dành tặng ca khúc cho khán giả đồng hành hơn hai thập niên qua.

"Sản phẩm mới là kỷ niệm đẹp cho tình bạn, đồng nghiệp suốt 23 năm giữa chúng tôi", Ưng Hoàng Phúc nói.

Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ưng Hoàng Phúc, 45 tuổi, là ca sĩ nổi bật của Vpop từ những năm 2000 với nhiều ca khúc hit như Thà rằng như thế, Người ta nói, Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi. Hiện tại anh vẫn hoạt động âm nhạc đều đặn. Ngoài ca hát, ca sĩ còn đóng phim và kinh doanh.

Thu Thủy, 42 tuổi, từng là thành viên của hai nhóm nhạc đình đám Mây Trắng và H.A.T. Cô cũng có sự nghiệp solo vững chắc với các bản nhạc Sao em vẫn yêu, Lời chia tay dễ nói thế sao anh. Những năm gần đây ca sĩ chuyển hướng kinh doanh, thi thoảng đi hát những show phù hợp.

Hoàng Dung