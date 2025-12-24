'Ủng hộ hoán đổi nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày nhưng đề nghị công bố sớm'

Đại diện công đoàn và người lao động đồng tình hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, song đề nghị cơ quan chức năng thông báo sớm hơn để chủ động kế hoạch.

Bộ Nội vụ hôm nay có công văn xin ý kiến 12 cơ quan, đơn vị về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, thay vì một ngày theo quy định hiện hành. Phương án là hoán đổi ngày làm việc thứ sáu 2/1/2026 sang làm bù vào thứ bảy tuần kế tiếp, tức 10/1/2026. Nếu được thông qua, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 sẽ kéo dài từ thứ năm đến hết chủ nhật, tức từ 1 đến 4/1/2026. Công văn được ban hành và hoàn tất việc lấy ý kiến trong ngày.

Theo cơ quan soạn thảo, việc hoán đổi nhằm tạo điều kiện để công chức, viên chức có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, đồng thời góp phần kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bộ Nội vụ cũng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch tương tự cho người lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng tình với đề xuất này, căn cứ kết quả khảo sát trực tuyến với khoảng 76.000 ý kiến cán bộ công đoàn, người lao động tính đến 14h30. Trong đó, gần 41.000 ý kiến ủng hộ hoán đổi, gần 25.000 ý kiến còn lại đề nghị chỉ nghỉ một ngày, tương đương khoảng 62% đồng tình và 38% không đồng tình.

Khảo sát trực tuyến của VnExpress đến 16h nhận 36.000 lượt biểu quyết, kết quả là gần 29.000 độc giả ủng hộ và hơn 7.000 người phản đối, tương ứng tỷ lệ khoảng 80-20.

Phương án đề xuất hoán đổi nghỉ Tết Dương lịch của Bộ Nội vụ. Đồ họa: Tạ Lư

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết mong muốn chung của nhiều người lao động là được hoán đổi để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, giúp tái tạo sức lao động, nâng cao tinh thần và hiệu quả công việc. Tuy nhiên theo ông, nhiều ý kiến góp ý cơ quan tham mưu cần đề xuất và thông báo sớm hơn để doanh nghiệp và người lao động chủ động sắp xếp kế hoạch.

"Việc lấy ý kiến và thông báo sớm sẽ thuận lợi cho người lao động mua vé tàu xe, máy bay với chi phí hợp lý hơn, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, đơn hàng", ông nói.

Đề xuất hoán đổi được đưa ra chỉ khoảng một tuần trước kỳ nghỉ khiến không ít đơn vị và người lao động bất ngờ. Anh Đình Quý, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho biết gia đình anh đã phải điều chỉnh kế hoạch đi lại do không kịp chờ quyết định. Ban đầu, gia đình dự định đi du lịch từ 1/1 đến hết tuần, song vì không muốn nghỉ phép ngay đầu năm 2026 nên đã lùi lịch từ 30/12 và sử dụng hết ngày phép của năm 2025. Nếu phương án hoán đổi được thông qua, gia đình anh dự kiến bay từ Hà Nội vào miền Nam ngày 1/1 rồi về quê nghỉ ngơi.

"Tôi mừng vì được nghỉ dài ngày, nhưng nếu cơ quan quản lý thông báo sớm hơn, người dân sẽ dễ dàng bố trí kế hoạch nghỉ ngơi, du lịch. Đặt vé máy bay, phòng khách sạn sát ngày nghỉ lễ thường đắt và khan hiếm", anh nói.

Tỷ lệ lựa chọn phương án nghỉ Tết khảo sát từ cán bộ công đoàn, người lao động của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Ảnh: Công đoàn Việt Nam

PGS Lê Xuân Thành, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, cho rằng việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày ở thời điểm này là muộn. Với công chức, viên chức và người lao động, tác động có thể không lớn, song nhiều cơ sở giáo dục sẽ gặp khó khăn trong việc sắp xếp kế hoạch học tập, thi cử.

Tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, kế hoạch năm học ban hành từ đầu năm quy định sinh viên nghỉ Tết Dương lịch một ngày theo Bộ luật Lao động, các ngày sau đó học tập bình thường. Thứ bảy sau kỳ nghỉ lễ cũng là ngày thi cuối kỳ, nên nếu lịch nghỉ thay đổi sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn sinh viên.

Hiện phần lớn Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương cùng các trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch, đa số cho nghỉ một ngày theo quy định. Một số trường cho sinh viên nghỉ dài hơn, như Đại học Ngoại thương nghỉ từ 1 đến 4/1/2026 và học bù vào 27/12. TP HCM cho phép các trường quyết định việc nghỉ thêm ngày 2/1 và bố trí học bù phù hợp.

Nếu phương án hoán đổi được thông qua, năm 2026 công chức và người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 25 ngày trong các dịp lễ, Tết, gồm 11 ngày nghỉ chính thức và 14 ngày nghỉ hàng tuần, hoán đổi. Trong đó, Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày, Tết Bính Ngọ nghỉ 9 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ 3 ngày, dịp 30/4-1/5 nghỉ 4 ngày và Quốc khánh nghỉ 5 ngày.

Hồng Chiêu - Dương Tâm