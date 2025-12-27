Ứng dụng quản lý bán hàng cho hộ kinh doanh F&B

FaBiBox gồm nhiều giải pháp quản lý bán hàng, gọi món, kế toán, hỗ trợ các hộ kinh doanh F&B tuân thủ quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử, đồng thời tối ưu vận hành.

Ứng dụng FaBiBox vừa được iPOS cho ra mắt trong tháng 12. Ông Lê Văn Giang, Giám đốc công nghệ dự án FaBiBox cho biết sản phẩm được ra đời dựa trên nghiên cứu hành vi của hơn 10.000 đơn vị kinh doanh F&B vừa và nhỏ trên cả nước. Phần mềm này tập trung vào khả năng quản lý bán hàng và quản trị dữ liệu, giúp hộ kinh doanh thực hiện nhiều nhiệm vụ chỉ với một giải pháp công nghệ nhỏ gọn.

Ông Lê Văn Giang, Giám đốc công nghệ dự án FaBiBox. Ảnh: iPOS

Đội ngũ kỹ sư iPOS đã triển khai dự án FaBiBox trong vòng 5 tháng với mục tiêu bao phủ phần lớn các tính năng thiết yếu cho mô hình kinh doanh ẩm thực nhỏ lẻ... Ứng dụng có khả năng kết nối sử dụng với nhiều thiết bị đa dạng như điện thoại cá nhân, máy tính bảng và máy tính tiền chuyên biệt.

Cụ thể, ứng dụng gồm 5 nhóm tính năng chính: quản lý bán hàng; quản lý - báo cáo; phân quyền nhân viên; hóa đơn điện tử; tính năng mở rộng.

Tính năng Quản lý bán hàng hỗ trợ tạo menu và cho phép nhập thông tin gọi món; tùy chỉnh món ăn kèm, combo, topping... theo đặc trưng kinh doanh F&B... Quản lý - Báo cáo giúp thống kê doanh thu theo thời gian thực, theo dõi món bán chạy - bán chậm, hỗ trợ tối ưu menu và định hướng nhập hàng; tích hợp gần 20 báo cáo phân tích chuyên biệt

Ngoài ra, FABiBox hỗ trợ xử lý hóa đơn điện tử và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Phiên bản cơ bản của ứng dụng này được cung cấp miễn phí trọn đời. Các tính năng nâng cao hỗ trợ phân quyền nghiệp vụ chặt chẽ, giúp báo cáo, phân tích chuyên sâu cho mô hình F&B và các công cụ vận hành mở rộng.

Giám đốc công nghệ dự án giải thích thêm, FaBiBox không phải là bản "rút gọn" của phần mềm iPOS mà được triển khai hướng đến tệp khách hàng hộ kinh doanh nhỏ với quy trình kinh doanh đơn giản

FaBiBox hướng đến các doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực nhỏ. Ảnh: iPOS

Đơn vị cho biết ứng dụng được ra mắt kịp thời trong thời gian cao điểm về thuế và hóa đơn điện tử. "Chúng tôi phải chạy đua để kịp hỗ trợ các chủ quán tuân thủ luật pháp. Giai đoạn chuyển đổi thuế này rất áp lực, khách hàng nhỏ thường chưa hiểu luật. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra một sản phẩm đủ đơn giản để họ vận hành tốt mà vẫn tuân thủ đúng quy định Nhà nước", ông Giang nói.

Ngoài ra, thách thức lớn nhất cho đội ngũ phát triển phần mềm là nhu cầu khách hàng thay đổi liên tục, khiến đội ngũ phải liên tục cải tiến và cập nhật. Đổi lại, sản phẩm ngày càng cũng sát thực tế hơn và đáp ứng được các người dùng mục tiêu.

Trước khi ra mắt chính thức, FaBiBox đã được thử nghiệm với hơn 2.000 hộ kinh doanh vừa và nhỏ, sử dụng cùng máy tính tiền chuyên biệt.

Hiện FaBiBox đã có mặt trên chợ ứng dụng App Store (dành cho thiết bị iOS) và Google Play (dành cho thiết bị Android); cho phép chủ quán kết nối linh hoạt với điện thoại thông minh cá nhân mà không cần đầu tư thêm các thiết bị quản lý bán hàng khác. Phần mềm này cũng đồng thời có thể kết nối với hệ sinh thái quản lý F&B khác như: phần mềm quản lý nhân sự iPOS HRM, phần mềm quản lý kho iPOS Inventory, kết nối với các đơn vị Food-apps thứ ba như ShopeeFood, GrabFood, MoMo. Ứng dụng vẫn đang tiếp tục được phát triển và hoàn thiện để tối ưu hơn về đặc tính vận hành F&B tại Việt Nam.

Yên Chi