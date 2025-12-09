Ứng dụng công nghệ giúp cộng đồng nâng cao nhận thức dự phòng HPV

MSD Việt Nam triển khai Tour trải nghiệm Minah Holobox, ứng dụng công nghệ hologram 3D và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao nhận thức về dự phòng HPV và các bệnh lý liên quan.

Tour trải nghiệm diễn ra tại các chi nhánh của Trung tâm tiêm chủng VNVC, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, bắt đầu từ ngày 24/11 và sẽ kết thúc vào 25/1/2026.

Khi tham gia trải nghiệm, bệnh nhân và người dân có thể tiếp cận thông tin y tế chính thống về HPV (Human papillomavirus - một loại virus gây u nhú ở người) và các gánh nặng bệnh tật liên quan tới HPV, do Hội Y học Dự phòng Việt Nam cung cấp. Đồng thời, người xem được tương tác cùng "Đại sứ AI Minah" - hình ảnh 3D được hiển thị bởi thiết bị Proto Hologram - mang đến trải nghiệm giao tiếp trực quan và giàu cảm xúc. Ngoài việc tìm hiểu thông tin, người tham gia còn có thể chụp hình lưu niệm cùng Minah, như một lời nhắc nhở về việc chủ động bảo vệ sức khỏe và chia sẻ cởi mở hơn về HPV.

Người dân trải nghiệm trực quan cùng "Đại sứ AI Minah", tiếp cận thông tin chính thống và nâng cao nhận thức về phòng ngừa HPV tại TP HCM. Ảnh: Huyền Phạm

Anh Diệp Giai Hưng (27 tuổi, TP HCM) đưa người nhà đến tiêm chủng tại VNVC chia sẻ: "Lúc đầu tôi chỉ tò mò muốn xem công nghệ hologram hoạt động thế nào, nhưng khi tương tác với AI thì tôi mới biết HPV cũng ảnh hưởng đến nam giới chứ không chỉ riêng nữ giới". Anh nhận xét các thông tin được trình bày khá dễ nhớ và theo cách mới mẻ, khiến anh nhận ra mình cũng cần chủ động hơn trong việc dự phòng để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. "Tôi nghĩ nếu nhiều bạn trẻ được trải nghiệm như tôi thì sẽ bớt ngại nói về HPV và quan tâm hơn đến các cách phòng ngừa", anh Hưng bổ sung.

Nhiễm HPV phổ biến trên toàn thế giới. Tuy phần lớn các trường hợp nhiễm HPV tự đào thải, nhưng việc nhiễm dai dẳng có thể dẫn đến ung thư và các bệnh liên quan khác ở cả nam và nữ, như mụn cóc sinh dục, tiền ung thư và ung thư cổ tử cung, hậu môn sinh dục. Theo thống kê từ Globocan 2022, mỗi năm có khoảng 6.200 ca ung thư liên quan đến HPV tại Việt Nam, trong đó hơn 2.500 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung. Nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời, dự báo đến năm 2070, khoảng 200.000 phụ nữ Việt Nam sẽ tử vong do căn bệnh này. Đại diện MSD cho biết, những con số này nhấn mạnh sự cấp thiết của việc đẩy mạnh truyền thông và triển khai các biện pháp phòng ngừa hiệu quả đến cộng đồng.

MSD mang Tour trải nghiệm Holobox về Việt Nam với mong muốn đóng góp vào công cuộc đổi mới sáng tạo của ngành y tế, mở rộng những sáng kiến nhằm lan tỏa tri thức và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Huyền Phạm

Bà Katharina Geppert, Tổng giám đốc MSD Việt Nam cho biết: "Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu thúc đẩy những đột phá trong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Đồng hành cùng định hướng này, MSD mang Tour trải nghiệm Holobox về Việt Nam nhằm đóng góp vào công cuộc đổi mới sáng tạo của ngành y tế, giúp mở rộng những sáng kiến ý nghĩa nhằm lan tỏa tri thức và bảo vệ sức khỏe cộng đồng".

Trước đó, MSD đã đồng hành chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV" do Bộ Y tế phát động. Chiến dịch thu hút 25.000 lượt ghé thăm, đạt hơn 23 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng.

Triển lãm về HPV tại Hà Nội trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV" do Bộ Y tế phát động, với sự đồng hành của MSD, tháng 3 vừa qua. Ảnh: Thảo Nguyễn

Trong thời kỳ bùng nổ của công nghệ 3D và trí tuệ nhân tạo (AI), cách con người tiếp cận thông tin đã vượt ra ngoài giới hạn của màn hình điện thoại hay máy tính, xuất hiện nhiều hình thức trải nghiệm. Việc mang Tour trải nghiệm Holobox về Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết của MSD về đổi mới và hợp tác công tư trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Hoạt động diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 30 năm thành lập MSD tại Việt Nam vào năm 2026.

Kim Anh