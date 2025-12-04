Ukraine tuyên bố vẫn kiểm soát một phần thành trì Pokrovsk

Tư lệnh quân đội Ukraine khẳng định các đơn vị nước này vẫn cố thủ tại khu vực phía bắc thành trì Pokrovsk, song tình hình vô cùng nguy cấp.

"Quân đội Ukraine vẫn duy trì nỗ lực phòng thủ vô cùng gian nan ở mặt trận Pokrovsk - Mirnograd. Tôi đã làm việc với các chỉ huy từ cấp sư đoàn đến tiểu đoàn. Trận chiến vẫn tiếp diễn. Các đơn vị vẫn bám trụ ở phía bắc Pokrovsk. Chúng tôi đang chủ động chặn mũi tiến quân của đối phương nhắm vào hai khu vực này", tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết hôm nay.

Ông Syrsky bổ sung rằng trọng tâm hiện tại ở mặt trận là tái tổ chức các tuyến hậu cần, sơ tán thương binh và đối phó với pháo binh, máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn pháo trên mặt trận Pokrovsk, tỉnh Donetsk ngày 16/10. Ảnh: Reuters

Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, thừa nhận phần lớn trung tâm và khu vực phía nam Pokrovsk đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Dù các đơn vị Ukraine vẫn hiện diện ở phía bắc, những vị trí này đã bị cô lập và chỉ có thể tiếp tế bằng thiết bị bay không người lái (drone).

Tờ Kyiv Independent dẫn lời một phi công drone giấu tên nói rằng Nga thường triển khai các phân đội bộ binh để xâm nhập và phá vỡ phòng tuyến Ukraine, sau đó những nhóm tăng viện sẽ xuất hiện để củng cố vị trí vừa giành được và bao vây cứ điểm đối phương.

"Thật ngu ngốc khi để họ bị bao vây ở đó. Phòng tuyến gần Pokrovsk cần được củng cố, nhưng giới chỉ huy lại giữ chân họ trong thành phố", người này cho hay.

Thành phố Mirnograd lân cận cũng đối mặt với tình trạng ngày càng nguy kịch. AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về xung đột Ukraine, hôm 3/12 công bố bản đồ cục diện chiến trường, cho thấy lực lượng Nga đã bao vây Mirnograd và đang triển khai các mũi tấn công từ ba hướng.

Đây sẽ là cuộc bao vây toàn diện đầu tiên của Moskva kể từ trận Mariupol năm 2022, do quân đội Nga vẫn thường để một lối thoát cho đối phương trong những chiến dịch tấn công loạt thành trì ở tỉnh Donetsk trước đây.

Các chỉ huy Ukraine cho biết nỗ lực tiếp tế cho Mirnograd gặp nhiều khó khăn, do không có phương tiện nào đi qua được hành lang đường bộ kể từ tháng 10, mọi hoạt động vận chuyển đều phải dựa vào drone

Một chỉ huy thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 38 Ukraine tiết lộ rằng Mirnograd đã bị bao vây gần một tuần qua và lần tiếp tế thành công cuối cùng là ngày 12/11. "Các trận chiến đang diễn ra như địa ngục", một sĩ quan cấp cao mô tả.

Khu vực Nga kiểm soát (đỏ) và tiến quân (vàng) tại mặt trận Pokrovsk - Mirnograd. Đồ họa: X/AMK Mapping

Trong cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin hôm 1/12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk và Vovchansk ở tỉnh Kharkov, cũng như đạt được bước tiến ở những khu vực khác.

Truyền hình quốc phòng Nga cùng ngày đăng video quân nhân giương cờ ở quảng trường chính tại Pokrovsk và đang tiến hành hoạt động dọn dẹp chiến trường trong thành phố.

Pokrovsk có diện tích gần 30 km2, là trung tâm hậu cần quan trọng và một trong những thành trì chính của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Thành phố này đóng vai trò chốt chặn để ngăn quân đội Nga tiếp cận "vòng cung Donbass", tên gọi của chuỗi đô thị kiên cố trải dài từ Kostiantynivka đến Sloviansk, nơi được coi là phòng tuyến cuối cùng của Ukraine tại tỉnh Donetsk.

Trong vòng hai tháng qua, quân đội Nga đã tạo gọng kìm lớn nhằm vây chặt cụm đô thị Pokrovsk - Mirnograd, do hai thành phố có liên kết chặt chẽ về mặt hậu cần. Giới chuyên gia Ukraine cảnh báo rằng phòng tuyến tại một trong hai thành phố sụp đổ sẽ dẫn tới hiệu ứng dây chuyền, khiến đô thị còn lại bị bao vây hoàn toàn và thất thủ nhanh chóng.