Ukraine tuyên bố tập kích sở chỉ huy Nga, khiến 12 sĩ quan thiệt mạng

Ukraine đăng video loạt UAV nhằm vào tòa nhà được cho là sở chỉ huy của FSB tại tỉnh Donetsk, tuyên bố khiến 12 sĩ quan thiệt mạng.

Robert Brovdi, tư lệnh Lực lượng Các hệ thống Không người lái Ukraine, hôm 23/4 tuyên bố các đơn vị dưới quyền đã phối hợp với Quân đoàn Azov để thực hiện "8 đòn tập kích chính xác" nhằm vào địa điểm được cho là sở chỉ huy của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ở tỉnh Donetsk.

Loạt đòn đánh được tiến hành bằng máy bay không người lái (UAV) tầm trung FP-2, có khả năng mang đầu đạn nặng 60-100 kg. Video được đăng kèm cho thấy loạt UAV lao vào một tòa nhà cao tầng, gây ra những vụ nổ lớn khiến mảnh vỡ văng ra khu vực xung quanh.

Ukraine tuyên bố tập kích sở chỉ huy Nga, hạ 12 sĩ quan UAV Ukraine tập kích "sở chỉ huy của FSB" tại tỉnh Donetsk hôm 22/4. Video: USF

Ông Brovdi nói rằng cuộc tấn công đã phá hủy mục tiêu, khiến 12 sĩ quan thiệt mạng và làm bị thương 15 người. Quan chức này thêm rằng cơ sở trên có nhiệm vụ tiến hành hoạt động phá hoại, xây dựng mạng lưới tình báo, tuyển mộ, thực hiện các vụ tấn công, phóng hỏa và điều phối lực lượng ủy nhiệm.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Ukraine thường xuyên tập kích mục tiêu tại những khu vực do Nga kiểm soát, cũng như các cơ sở công nghiệp và dầu mỏ mà Kiev cho là đang hỗ trợ hoạt động quân sự của Moskva. Theo giới chức Ukraine, mục tiêu của các cuộc tấn công là gây gián đoạn hoạt động hậu cần, làm suy yếu năng lực phòng không và khiến nguồn tiếp tế cho binh sĩ Nga sụt giảm.

Nga được cho là gần đây đang gặp thách thức trên chiến trường. Theo kết quả phân tích của hãng thông tấn AFP dựa trên dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, quân đội Nga gần như không giành được bước tiến nào về lãnh thổ trong tháng 3, lần đầu tiên sau hơn 2 năm.

Kết quả phân tích cho thấy lực lượng Nga chỉ giành thêm 23 km2 lãnh thổ và để mất đất ở một số khu vực. Số liệu này không tính đến các hoạt động xâm nhập nằm ngoài tiền tuyến và những bước tiến mà phía Nga tuyên bố. Đây được đánh giá là bước tiến nhỏ nhất của Moskva kể từ tháng 9/2023.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: Telegraph

Đà tiến của quân đội Nga chậm lại kể từ cuối năm 2025, do những đột phá mang tính cục bộ của Ukraine ở phía đông nam. Moskva cũng để mất lãnh thổ ở khu vực giữa tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk.

ISW nhận định rằng bên cạnh nỗ lực phản công do Ukraine tiến hành, lực lượng Nga bị chặn sử dụng bộ thu phát Starlink và hạn chế truy cập mạng xã hội Telegram cũng là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, AFP, Telegraph)