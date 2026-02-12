Ukraine tuyên bố ngăn loạt tên lửa Kinzhal Nga đến mục tiêu

Không quân Ukraine cho biết đã áp dụng nhiều biện pháp để khiến tên lửa siêu vượt âm Kinzhal trượt mục tiêu, nhưng không nêu chi tiết.

"Tiêm kích MiG-31K Nga chiều 11/2 cất cánh từ căn cứ không quân Savasleyka ở tỉnh Nizhny Novgorod và phóng loạt tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal nhằm vào Ukraine. Chúng tôi đã triển khai hàng loạt biện pháp đối phó, khiến các tên lửa của đối phương không đến được mục tiêu", Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết hôm nay.

Cơ quan này không công bố chi tiết về những biện pháp được triển khai, cũng như số lượng tên lửa Nga sử dụng và mục tiêu bị nhắm tới.

Tiêm kích MiG-31K Nga mang tên lửa Kinzhal tham gia diễn tập tháng 6/2024. Ảnh: BQP Nga

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, nhận định Nga đã phóng 3 tên lửa Kinzhal nhằm vào Nhà máy Sửa chữa Máy bay Quốc gia Lviv (LDARZ) ở thành phố cùng tên tại miền tây Ukraine. "Hai tên lửa đánh trúng đích, một quả đạn bị bắn rơi ở phía bắc thành phố Shepetivka thuộc tỉnh Khmelnitsky", tài khoản này cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

LDARZ được thành lập vào tháng 10/1939 và hiện có hơn 900 nhân sự, chuyên đảm nhận sửa chữa tiêm kích MiG-29. Giới chức Nga cho biết cơ sở này còn phụ trách bảo dưỡng chiến đấu cơ F-16 và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Quân đội Nga hồi tháng trước tập kích LDARZ bằng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik, tuyên bố gây thiệt hại cho dây chuyền sản xuất, kho chứa UAV và nhiều hạ tầng khác trong khuôn viên nhà máy.

Vị trí thành phố Lviv và Shepetivka. Đồ họa: RYV

Ukraine từng nhiều lần tuyên bố đánh chặn nhiều hoặc toàn bộ tên lửa siêu vượt âm Kinzhal trong các đòn tập kích của đối phương. Đáp lại, giới chức Nga cho rằng quân đội Ukraine thường xuyên phóng đại quá mức số lượng tên lửa Kinzhal được triển khai, cũng như nhầm lẫn về chủng loại tên lửa.

Các quan chức Ukraine và phương Tây năm ngoái thừa nhận Nga đã cải tiến thành công nhiều loại tên lửa để xuyên thủng lưới phòng không đối phương, trong đó có Iskander-M và Kinzhal. Lực lượng tác chiến điện tử Nga cũng áp dụng nhiều biện pháp nhằm gây khó cho phòng không Ukraine, như phát xung điện từ để khiến radar cảnh giới nhận diện chúng là tên lửa Kinzhal.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Reuters)