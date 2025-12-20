Ukraine tuyên bố lần đầu tập kích tàu dầu ở Địa Trung Hải

Ukraine cho hay đã sử dụng UAV để lần đầu tập kích tàu dầu nghi thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga tại Địa Trung Hải, cách nước này hơn 2.000 km.

Phát ngôn viên Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 19/12 cho biết tàu chở dầu Qendil bị máy bay không người lái (UAV) nước này tấn công ở vùng biển quốc tế tại Địa Trung Hải, cách Ukraine hơn 2.000 km, khiến phương tiện bị hư hại nghiêm trọng.

SBU cho hay tàu Qendil treo cờ Oman, nhưng làm một phần trong "đội tàu bóng tối" mà Nga được cho là đang sử dụng để lách lệnh cấm vận dầu mỏ do phương Tây ban hành. Đây là lần đầu tiên Kiev nhắm mục tiêu phương tiện nghi thuộc "đội tàu bóng tối" của Moskva tại Địa Trung Hải.

Video do truyền thông Ukraine công bố cho thấy loạt vụ nổ xảy ra trên một con tàu, dường như bị UAV thả đạn từ trên cao. Hãng thông tấn Reuters xác nhận đó là tàu Qendil bằng cách so sánh với hình ảnh tư liệu.

Ukraine lần đầu tấn công tàu dầu ở Địa Trung Hải Tàu dầu Qendil bị tập kích tại Địa Trung Hải trong video đăng ngày 19/12. Video: Kyiv Independent

Dữ liệu từ trang web theo dõi hàng hải MarineTraffic cho thấy tàu Qendil đang trên hành trình từ cảng Sikka ở Ấn Độ đến cảng Ust Luga tại Nga.

Theo BBC, tàu không mang theo hàng hóa và đã quay đầu vào tối 18/12, khi đang ở ngoài khơi đảo Crete thuộc Hy Lạp. Theo cập nhật vị trí gần nhất từ MarineTraffic, chiếc Qendil khi đó đang hướng về phía đông bắc và ở cách đảo Crete hơn 100 km về phía tây nam.

SBU không nêu thời điểm và vị trí cụ thể của tàu dầu khi nó bị tấn công.

Ấn Độ là khách hàng lớn đối với dầu mỏ Nga và đang bị Mỹ gây sức ép phải hạn chế mua dầu từ Moskva nhằm làm giảm doanh thu của chính quyền Tổng thống Vladimir Putin. Ukraine cho rằng Nga đang sử dụng nguồn tiền thu được từ xuất khẩu dầu mỏ để chi trả cho hoạt động quân sự.

"Chúng tôi hiểu rằng tàu đang quay trở lại cảng biển chưa xác định", một quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho hay.

Nga chưa bình luận về thông tin.

Ukraine đã nhiều lần tấn công nhà máy lọc dầu Nga trong năm 2024-2025 và đang mở rộng đáng kể chiến dịch trong những tuần gần đây, khi tập kích các giàn khoan ở biển Caspi cũng như triển khai xuồng không người lái tự sát nhằm vào ba tàu chở dầu nghi thuộc "đội tàu bóng tối" tại Biển Đen.

Hải trình của tàu Qendil. Đồ họa: BBC

Vụ tập kích tàu Qendil không chỉ đáng chú ý vì phạm vi chiến dịch đã được mở rộng ra Địa Trung Hải thay vì Biển Đen như trước đây, mà còn do vũ khí được sử dụng là UAV chứ không phải xuồng tự sát.

"Diễn biến này cho thấy Ukraine đang mở rộng đáng kể việc sử dụng UAV để tập kích các mục tiêu hàng hải liên quan mạng lưới xuất khẩu dầu mỏ bị cấm vận của Nga", Vanguard, nhóm quản lý rủi ro hàng hải tại Anh, nhận định.

SBU không tiết lộ UAV đã tiếp cận tàu dầu Qendil bằng cách nào để thả đạn, song cho biết đây là chiến dịch gồm nhiều giai đoạn.

Tổng thống Putin ngày 2/12 gọi các vụ tập kích tàu dầu trên Biển Đen là "hành động cướp biển" và đe dọa "cắt đường ra biển" của Ukraine để trả đũa.

Phạm Giang (Theo Reuters, Kyiv Independent)