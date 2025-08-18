Ukraine tuyên bố đẩy lùi mũi thọc sâu của Nga gần Pokrovsk

Ukraine thông báo tái chiếm loạt làng ở mặt trận Pokrovsk, cắt đứt hai mũi thọc sâu Nga tạo ra sau khi xuyên thủng phòng tuyến trước đó.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 17/8 tuyên bố lực lượng nước này đã đánh bật các đơn vị Nga khỏi 6 khu dân cư gồm Hruzke, Rubizhne, Novovodiane, Petrivka, Vesele và Zolotyi Kolodiaz ở tỉnh Donetsk trong vòng hai tuần qua.

Cơ quan này khẳng định Nga đã "hứng chịu tổn thất nặng nề" tại khu vực với 910 quân nhân thiệt mạng, 335 binh sĩ bị thương và 37 người bị bắt làm tù binh.

"Lực lượng Ukraine còn phá hủy hoặc làm hư hại 8 xe tăng, 6 thiết giáp, hơn 100 phương tiện di chuyển, một pháo phản lực phóng loạt, 18 khẩu pháo và 91 thiết bị bay không người lái (drone) của đối phương", Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay.

DeepState, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, cùng ngày công bố bản đồ cho thấy hai mũi thọc sâu mà quân đội Nga tạo ra sau khi xuyên thủng phòng tuyến gần Pokrovsk đã bị cắt ngang.

Cục diện mặt trận Pokrovsk do các nhóm phân tích Ukraine công bố hôm 17/8. Đồ họa: DeepState

"Nỗ lực ổn định tình hình gần thành phố Dobropillia đang tiếp tục diễn ra", Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay, thêm rằng lực lượng của họ còn "quét sạch" các vị trí của đối phương xung quanh thành trì Pokrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về thông tin, nhưng cho biết "đã giành được các vị trí thuận lợi hơn" gần Zolotyi Kolodiaz.

Pokrovsk là một trong những mặt trận ác liệt nhất trên chiến trường Ukraine trong những tháng gần đây. Các nhóm phân tích tình báo có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận quân đội Nga đã xuyên thủng phòng tuyến ở phía bắc Pokrovsk, tiến vào các khu dân cư Kucheriv Yar, Zolotyi Kolodiaz và Vesele.

Các đơn vị Nga cũng đang đẩy mạnh tiến công về hướng đường cao tốc Dobropillia - Kramatorsk. Đây là tuyến hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, được sử dụng thường xuyên tính đến ít nhất là giữa tháng 7. Quân đội Nga dường như đang tìm cách thiết lập chỗ đứng ở phía tây đường cao tốc, nhằm cắt đứt hoàn toàn tuyến hậu cần qua đây.

Giới quan sát nhận định đây là bước tiến sâu nhất của quân đội Nga trên chiến trường trong một năm qua, có thể dẫn đến sự sụp đổ quy mô lớn của phòng tuyến Ukraine ở khu vực.

Xe tăng Ukraine khai hỏa trong bức ảnh đăng ngày 14/8. Ảnh: Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine

Quân đội Ukraine sau đó phải huy động hàng loạt đơn vị tinh nhuệ đến khu vực, gồm Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 93, Lữ đoàn số 12 "Azov" và Lữ đoàn số 4 "Rubizh" thuộc Vệ binh Quốc gia, Tiểu đoàn Xung kích số 1 và Tiểu đoàn Xung kích số 25, nhằm ổn định tình hình và ngăn Nga tận dụng lợi thế.

Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo động thái này có thể dẫn đến những lỗ hổng mới trên phòng tuyến của Ukraine ở tỉnh Donetsk, cũng như cho thấy vấn đề nghiêm trọng nhất với Kiev hiện nay là thiếu nhân lực để giữ các trận địa phòng thủ.

Phạm Giang (Theo Reuters, Kyiv Independent)