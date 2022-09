Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không Mỹ

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã nhận tên lửa phòng không NASAMS và cảm ơn Mỹ vì quyết định chuyển giao loại vũ khí này.

"Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Biden vì đã đưa ra quyết định tích cực. Xin thông báo với quốc hội Mỹ, chúng tôi đã nhận được tên lửa phòng không NASAMS", Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25/9 nói trong cuộc phỏng vấn với đài CBS của Mỹ.

NASAMS là viết tắt của Tổ hợp Phòng không Tiên tiến của Na Uy, sử dụng tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM, có tầm bắn khoảng 25-30 km và độ chính xác cao. Tổ hợp này cũng có thể khai hỏa mọi mẫu tên lửa được dùng trên tiêm kích NATO.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho rằng các tổ hợp NASAMS được Mỹ chuyển giao là chưa đủ để bảo vệ mọi hạ tầng dân sự của Ukraine như trường học, bệnh viện và nhà cửa.

"Tại sao chúng tôi cần mẫu tên lửa phòng không này? Chúng tôi cần đảm bảo an ninh để người dân Ukraine có thể về nhà. Nếu an toàn, họ sẽ về an cư, làm việc và đóng thuế, khi đó chúng tôi không bị thâm hụt ngân sách 5 tỷ USD. Đó sẽ là điều tích cực cho mọi người", ông Zelensky nói.

Nga chưa bình luận về thông tin của Tổng thống Ukraine.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS khai hỏa. Ảnh: Kongsberg.

Lầu Năm Góc ngày 1/7 thông báo cung cấp cho Ukraine hai tổ hợp NASAMS sau khi Kiev đề nghị chuyển giao loại vũ khí này để tăng cường năng lực phòng thủ.

NASAMS là một trong những dự án vũ khí thành công nhất trong lịch sử Na Uy, cũng là tổ hợp phòng không cố định duy nhất được triển khai trên lãnh thổ Mỹ, nhằm bảo vệ không phận thủ đô Washington.

Mỹ đang là bên hỗ trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine với nhiều khí tài hạng nặng hiện đại, trong đó có hệ thống pháo phản lực HIMARS, lựu pháo M777 và máy bay không người lái chiến đấu.

Washington đã cam kết cung cấp khoảng 14 tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev. Hồi đầu tháng 9, Nhà Trắng đề nghị quốc hội phân bổ thêm 11,7 tỷ USD để hỗ trợ quân sự cho Ukraine vào đầu năm 2023.

Nguyễn Tiến (Theo Guardian)