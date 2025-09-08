Ukraine thừa nhận thất thế ở tiền tuyến

Tư lệnh quân đội Ukraine nói Nga có lợi thế lớn về quân số và nguồn lực ở tiền tuyến, giúp Moskva duy trì đà tiến quân.

"Đối phương có lợi thế gấp ba lần về quân số và nguồn lực. Ở những hướng chính, quân đội Nga có thể nắm ưu thế gấp 4-6 lần so với chúng tôi", tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội hôm nay, khi tóm tắt diễn biến chiến trường trong tháng 8.

Tướng Syrsky nói rằng Nga đang áp dụng chiến thuật xâm lấn bằng các phân đội bộ binh nhỏ và "liên tục đột phá các khu định cư, tận dụng khoảng trống giữa các cứ điểm, tránh giao chiến trực tiếp". Ông cũng tuyên bố rằng Ukraine đã giành lại 58 km2 lãnh thổ và một số khu định cư nhỏ trong thời gian qua.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky tại tỉnh Sumy tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, được AFP phân tích, cho thấy quân đội Nga giành thêm 594 km2 lãnh thổ trong tháng 8, giảm nhẹ so với mức 634 km2 trong tháng 7.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov hồi cuối tháng 8 nói rằng nước này đang tăng tốc độ tiến quân trong chiến dịch đặc biệt, giành lên 600-700 km2 lãnh thổ mỗi tháng, so với mức trung bình 300-400 km2 mỗi tháng vào đầu năm nay.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 4/9 thông báo cánh quân Đông đã hoàn thành nhiệm vụ tác chiến, kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ tại khu vực phụ trách ở tỉnh Donetsk.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: Washington Post

Nếu tính cả bán đảo Crimea và khu vực do lực lượng ly khai Donbass kiểm soát trước chiến sự, Nga đang nắm giữ diện tích tương đương 19% lãnh thổ Ukraine hồi năm 2013. Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán kết thúc chiến sự, nhưng sẽ không chấp nhận từ bỏ những vùng lãnh thổ đã sáp nhập.

Huyền Lê (Theo AFP)