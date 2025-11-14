Ukraine tập kích thành phố cảng Nga, nghi đánh trúng đơn vị S-400

Ukraine tấn công thành phố Novorossiysk, miền nam Nga, làm cháy kho dầu và có thể đã đánh trúng căn cứ đơn vị tên lửa S-300 hoặc S-400.

Cơ quan chỉ huy tác chiến vùng Krasnodar, miền nam Nga, hôm nay thông báo cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào thành phố cảng Novorossiysk đã làm hư hại một tàu đang neo đậu, khiến ba thuyền viên bị thương phải nhập viện.

Mảnh vỡ UAV rơi xuống ít nhất 4 căn hộ, làm vỡ kính cửa sổ và không gây thương vong. Cuộc tấn công còn gây hỏa hoạn tại một kho dầu, song đám cháy đã được dập tắt. Cơ quan chỉ huy tác chiến vùng Krasnodar cho biết hạ tầng ven biển cũng bị hư hại, nhưng không nêu chi tiết.

Video đăng trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ lớn và cột khói bốc cao giữa màn đêm. Theo dữ liệu đối chiếu địa lý, mục tiêu bị tấn công là căn cứ của Trung đoàn Tên lửa Phòng không số 1537 tại thành phố Novorossiysk.

Ukraine tập kích cảng biển lớn của Nga, nghi đánh trúng trận địa S-400 Vụ nổ được cho là tại trận địa phòng không Nga ở Novorossiysk trong video đăng ngày 14/11. Video: X/DD_Geopolitics

Tài khoản DD Geopolitics trên mạng xã hội X, chuyên đăng tư liệu về chiến sự, cho biết cuộc tập kích bằng tên lửa hành trình tầm xa của Ukraine có thể đã đánh trúng đơn vị vận hành tên lửa S-300 hoặc S-400. Chưa rõ vụ nổ xảy ra tại trận địa chiến đấu hay kho dự trữ tên lửa của đơn vị.

Novorossiysk là một trong những cảng lớn nhất ở Biển Đen, đóng vai trò cửa ngõ chính để xuất khẩu dầu thô và các chế phẩm từ dầu ở miền nam Nga. Đây cũng là một trong những nơi đặt căn cứ dự bị của Hạm đội Biển Đen hải quân Nga.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Cơ quan này cho biết lực lượng phòng không trực chiến đã đánh chặn tổng cộng 216 UAV của Ukraine trong đêm, nhiều nhất là trên bầu trời vùng Krasnodar với 66 phi cơ.

Đám cháy tại Novorossiysk sau cuộc tập kích của Ukraine rạng sáng 14/11. Ảnh: X/DD Geopolitics

Quân đội Nga cũng ngày cũng tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào thủ đô Kiev, gây thiệt hại nặng về hạ tầng năng lượng, khiến 3 người thiệt mạng và 26 người bị thương.

Quân đội Ukraine những tháng qua leo thang tập kích kho chứa và nhà máy lọc dầu của Nga, nhằm mục đích hạn chế nguồn xuất khẩu năng lượng và gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu cho nước láng giềng.

Lực lượng Nga cũng tiến hành những đòn tấn công dữ dội nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine và gây thiệt hại nặng cho đối phương. Moskva khẳng định đây là hành động trả đũa các cuộc tập kích của Kiev, nhấn mạnh mục tiêu là cơ sở phục vụ quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Phạm Giang (Theo Reuters, RIA Novosti, Ukrainska Pravda)