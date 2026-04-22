Ukraine sửa xong đường ống Druzhba, sẵn sàng nối lại chuyển dầu Nga

Ukraine thông báo đường ống Druzhba, chuyên vận chuyển dầu Nga sang châu Âu, đã hoàn tất sửa chữa sau khoảng ba tháng ngừng hoạt động.

"Ukraine đã hoàn thành hoạt động sửa chữa đoạn đường ống dẫn dầu Druzhba bị Nga tập kích gây hư hại. Đường ống này đã có thể tiếp tục hoạt động. ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo hôm 21/4. Nguồn tin của hãng thông tấn Reuters cho biết Ukraine dự kiến nối lại hoạt động vận chuyển dầu qua đường ống trong hôm nay.

Ông Zelensky cảnh báo khả năng Nga "một lần nữa tấn công đường ống dẫn dầu này", nhưng khẳng định các chuyên gia Ukraine đã đặt nền móng để khôi phục hoạt động đầy đủ của hệ thống và thiết bị.

Trạm bơm ở cuối đường ống Druzhba tại nhà máy lọc dầu PCK ở Đức hồi năm 2007. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ hy vọng Liên minh châu Âu (EU) sẽ giải ngân khoản vay trị giá 106 tỷ USD cho nước này trong những ngày tới, đồng thời lưu ý rằng mọi trở ngại đã được dỡ bỏ. Khoản vay bị Hungary chặn lại do dầu Nga không còn được vận chuyển qua đường ống Druzhba.

"Ukraine đã thực hiện đề xuất của EU", ông Zelensky nói, thêm rằng đã thảo luận với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa về thông qua gói hỗ trợ tài chính.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Đường ống Druzhba đi qua lãnh thổ Ukraine, được sử dụng để phân phối dầu của Nga sang các quốc gia châu Âu như Hungary và Slovakia. Hệ thống này ngừng hoạt động từ ngày 27/1, Ukraine nói rằng nguyên nhân là máy bay không người lái (UAV) Nga làm hư hại hạ tầng đường ống.

Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraine trì hoãn nối lại vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba nhằm mục đích chính trị, điều mà Kiev nhiều lần bác bỏ. Căng thẳng leo thang từ giữa tháng 2, khi Hungary và Slovakia thông báo đình chỉ xuất khẩu dầu diesel cho Ukraine.

Vị trí đường ống Druzhba (màu xanh). Đồ họa: Aspenia Online

Trong bức thư gửi ông Costa hôm 20/4, Thủ tướng Viktor Orban cho biết Hungary đã nhận được tín hiệu rằng Ukraine sẵn sàng nối lại hoạt động vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba. Ông thêm rằng Budapest sẽ "ngay lập tức" bỏ chặn khoản vay dành cho Kiev sau khi điều đó diễn ra.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)