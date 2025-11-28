Ukraine sẽ không nhượng đất chừng nào ông Zelensky còn tại nhiệm

Người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố ông Zelensky sẽ không ký bất kỳ văn bản nào về từ bỏ lãnh thổ một khi còn tại chức.

"Chừng nào ông Zelensky còn là Tổng thống, không ai nên trông chờ chúng tôi từ bỏ lãnh thổ. Ông ấy sẽ không ký bất cứ thỏa thuận nhượng đất nào", Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 27/11 với tạp chí Atlantic.

Ông Yermak nhấn mạnh hiến pháp Ukraine nghiêm cấm hành động này, thêm rằng không ai có thể đồng ý nhượng lãnh thổ cho nước ngoài trừ khi họ muốn "chống lại hiến pháp và người dân Ukraine".

Về vấn đề lãnh thổ, Ukraine chỉ sẵn sàng thảo luận về việc vạch đường ranh giới phân định khu vực hai bên kiểm soát. "Tất cả những gì chúng tôi có thể trao đổi một cách thực tế vào lúc này là xác định đường ranh giới", chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho hay.

Andriy Yermak (trái), chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 23/11. Ảnh: AP

Quan chức này lưu ý rằng trong giai đoạn hòa đàm tiếp theo, Tổng thống Zelensky dự định vạch lằn ranh đỏ về vấn đề gây tranh cãi nhất trên bàn đàm phán là yêu cầu của Nga về lãnh thổ Ukraine.

Tuyên bố được đưa ra sau khi phái đoàn Mỹ và Ukraine cuối tuần trước nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ để xem xét lại đề xuất hòa bình do Washington soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moskva. Kế hoạch này được cho là có lợi cho Nga, khi có điều khoản yêu cầu Ukraine phải từ bỏ phần lãnh thổ còn kiểm soát tại tỉnh Donetsk.

Atlantic cho biết vào cuối cuộc đàm phán, các bên đã loại bỏ những yêu cầu nặng nề nhất của Nga đối với Ukraine. Họ tiếp tục thảo luận tại Abu Dhabi vào hôm 25/11 và đạt được một đề xuất "không mâu thuẫn với lợi ích và có tính tới những lằn ranh đỏ" của Ukraine, theo ông Yermak.

Chỉ còn một số câu hỏi được để lại để lãnh đạo Mỹ và Ukraine quyết định, trong đó có toàn bộ các điểm liên quan đến lãnh thổ của Kiev, quan chức này cho biết thêm.

Đội ngũ của Tổng thống Zelensky đã đề xuất gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này để trao đổi về kế hoạch hòa bình. Tuy nhiên, ông Trump quyết định cử đặc phái viên Steve Witkoff đến Moskva trước để thảo luận với Điện Kremlin về những điều khoản được chỉnh sửa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu hôm 27/11. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 25/11 phát tín hiệu rằng nước này sẽ giữ nguyên các yêu cầu cốt lõi đã được đưa ra, trong đó có tuyên bố chủ quyền đối với tỉnh Donetsk và các khu vực khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/11 lần đầu đề cập đến kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo. Ông cho biết Mỹ đang tính đến lập trường của Nga, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần được trao đổi.

Giới chức Nga đã sẵn sàng tiến hành "các cuộc thảo luận nghiêm túc" khi đặc phái viên Mỹ tới Moskva vào tuần tới, theo Tổng thống Putin.

Phạm Giang (Theo Atlantic, Ukrainska Pravda)