Ukraine nêu ý tưởng dùng xuồng không người lái để mở cửa eo biển Hormuz

Tổng thống Zelensky nêu ý tưởng triển khai xuồng không người lái của Ukraine để giải tỏa bế tắc cho eo biển Hormuz, tương tự cách Kiev làm ở biển Đen.

Trong thông điệp ghi âm được chia sẻ với báo giới ngày 30/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay "khả năng sử dụng xuồng không người lái của Ukraine tại eo biển Hormuz" là một phần trong nhiều thỏa thuận sẽ được Kiev ký kết với các quốc gia Trung Đông.

"Chúng tôi đã nêu vấn đề này vì đây là chuyện cấp bách và quan trọng đối với toàn thế giới trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện nay. Họ biết có thể tin tưởng vào chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực này", ông nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại The Hague, Hà Lan, hôm 16/12/2025. Ảnh: AFP

Eo biển Hormuz gần như đã bị Iran phong tỏa sau khi xung đột với Mỹ - Israel nổ ra. Tình trạng bế tắc của huyết mạch hàng hải này, nơi vận chuyển 20% nguồn cung dầu toàn cầu, đã khiến giá tăng vọt trong những tuần qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các đồng minh triển khai tàu chiến để khai thông eo biển Hormuz, nhưng không quốc gia nào hưởng ứng do mức độ rủi ro quá cao. Các tàu chiến khi hoạt động ở eo biển Hormuz rất dễ trở thành mục tiêu bị tên lửa, máy bay không người lái (UAV) của Iran tấn công.

Vị trí eo biển Hormuz nằm giữa Oman và Iran. Ảnh: Stocktrek

Tổng thống Ukraine cho rằng USV có thể góp phần tháo gỡ thế bế tắc này. Đây là loại khí tài đã giúp Ukraine đạt thành công quan trọng về mặt quân sự trên biển Đen, nơi hải quân Nga chiếm ưu thế về mọi mặt.

Ukraine đã phát triển mẫu USV mang tên Sea Baby có tầm hoạt động 1.500 km và mang được đầu đạn nặng hai tấn, có khả năng phá hủy nhiều loại mục tiêu. Một số biến thể có khả năng mang theo vũ khí ống phóng tên lửa, súng máy điều khiển từ xa, thay vì chỉ dùng với hình thức tấn công tự sát.

USV Sea Baby còn được nâng cấp như hỗ trợ nhắm mục tiêu bằng AI, hệ thống ổn định đường ngắm hay cơ chế tự hủy để ngăn đối phương tịch thu khí tài.

Ukraine còn phát triển xuồng không người lái dòng Magura, có thể trang bị đạn đánh chặn để đối phó với mối đe dọa trên không, bên cạnh nhiệm vụ tự sát.

Hai xuồng Sea Baby của quân đội Ukraine. Ảnh: SBU

Ông Zelensky nói rằng lãnh đạo các nước Arab hiểu "lực lượng vũ trang của chúng tôi đã rất thành công trong việc giải tỏa hành lang biển Đen". Quân đội Ukraine từng triển khai xuồng không người lái để tấn công, buộc Hạm đội biển Đen Nga di chuyển tàu chiến từ cảng nhà ở bán đảo Crimea về thành phố Novorossiysk, cách đó khoảng 300 km về phía đông.

Chúng cũng phá hủy một số chiến hạm và hạn chế hoạt động của nhiều tàu khác của hải quân Nga, giúp Ukraine duy trì tuyến giao thương hàng hải đến châu Âu.

"Đối với eo biển Hormuz, Mỹ đang xử lý vấn đề này và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các đối tác của mình", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cuối tuần qua công du ba nước vùng Vịnh, gồm Qatar, Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), thông báo đạt các thỏa thuận hợp tác quốc phòng giúp họ đối phó với UAV từ Iran.

Ukraine cho rằng họ sở hữu hệ thống phòng thủ chống UAV hàng đầu thế giới, sau 4 năm đối phó với chiến dịch tấn công của Nga bằng nhiều loại vũ khí, trong đó có mẫu UAV Shahed do Iran cung cấp cho Moskva.

Thanh Tâm (Theo CNN, AFP)