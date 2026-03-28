Ukraine ký thỏa thuận giúp ba nước vùng Vịnh đối phó UAV Iran

Tổng thống Ukraine công du ba nước vùng Vịnh, thông báo đạt các thỏa thuận hợp tác quốc phòng giúp họ đối phó với UAV từ Iran.

Bộ Quốc phòng Qatar ngày 28/3 cho biết quốc gia vùng Vịnh này và Ukraine đã ký một thỏa thuận quốc phòng, trong đó có hợp tác đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV), giữa bối cảnh Iran đang đẩy mạnh chiến dịch không kích nhằm vào các nước láng giềng.

"Thỏa thuận bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, phát triển đầu tư chung và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong việc đánh chặn tên lửa cùng các hệ thống UAV", Bộ Quốc phòng Qatar cho biết trong tuyên bố được đưa ra nhân chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới nước này.

Ông Zelensky đang công du các nước vùng Vịnh, khu vực đang hứng chịu nhiều đợt tấn công bằng tên lửa, UAV của Iran trong một tháng qua.

Hôm 26/3, Tổng thống Ukraine tới Arab Saudi và công bố một thỏa thuận quốc phòng với Riyadh. Một ngày sau, ông tới Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và gặp Tổng thống Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trò chuyện với Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại UAE trong hình ảnh do UAE công bố ngày 28/3. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã nhất trí hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Phái đoàn của chúng tôi sẽ hoàn thiện những chi tiết cuối cùng", ông Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội.

"Đối với mọi quốc gia bình thường, việc đảm bảo ổn định và bảo vệ sinh mạng con người giữa những mối đe dọa ngày nay là điều vô cùng quan trọng. Ukraine có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực này", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine cho rằng họ sở hữu hệ thống phòng thủ chống UAV hàng đầu thế giới, sau 4 năm đối phó với chiến dịch tấn công của Nga bằng nhiều loại vũ khí, trong đó có mẫu UAV Shahed do Iran cung cấp cho Moskva.

Kiev đang đề xuất phương án trao đổi các hệ thống đánh chặn UAV của mình lấy các loại tên lửa phòng không đắt đỏ hơn nhiều mà các quốc gia vùng Vịnh đang sử dụng để đối phó Iran. Kiev cho biết họ đang rất cần các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại này để chống lại các đợt tấn công bằng tên lửa gần như diễn ra hàng ngày từ phía Nga.

"Năng lực bảo vệ phải được đáp ứng đầy đủ ở mọi nơi. Đó là lý do chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác. Xét trên tầm nhìn chiến lược, điều này chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các dân tộc và bảo vệ sự sống ở quốc gia của chúng ta", ông Zelensky phát biểu.

Tại UAE, Tổng thống Zelensky đã gặp gỡ các chuyên gia chống UAV của Ukraine, những người "đang làm việc tại đây để góp phần bảo vệ sinh mạng người dân".

Hồi đầu tháng, ông Zelensky cho biết 201 chuyên gia quân sự về chống UAV của Ukraine đã hoặc đang trên đường tới Trung Đông để hỗ trợ UAE, Qatar, Arab Saudi và Kuwait.

UAV Shahed bay trên bầu trời thành phố Kermanshah, Iran hồi tháng 3/2024. Ảnh: AFP

Sau khi thỏa thuận quốc phòng giữa Kiev và Abu Dhabi được công bố, quân đội Iran cho biết đã nhắm mục tiêu vào một kho chứa hệ thống chống UAV của Ukraine tại UAE. Tehran cáo buộc kho khí tài này được sử dụng để hỗ trợ lực lượng Mỹ.

"Khi nơi ẩn náu của các chỉ huy và binh lính Mỹ tại Dubai bị nhắm mục tiêu, một kho hệ thống chống UAV của Ukraine đặt tại Dubai để hỗ trợ quân đội Mỹ đã bị tấn công và tiêu diệt", Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam Al-Anbiya của quân đội Iran cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Georgiy Tykhy lập tức bác bỏ tuyên bố của Iran, gọi đó là "lời nói dối" và "thông tin sai lệch", đồng thời cáo buộc Tehran thực hiện chiến thuật tung tin giả.

Iran gần đây liên tục tập kích Israel và căn cứ của Mỹ tại vùng Vịnh để đáp trả chiến dịch tấn công nước này. Iran cáo buộc các nước láng giềng Trung Đông cho phép lực lượng Mỹ thực hiện các cuộc tấn công Iran từ lãnh thổ của họ.

Lửa và khói đen bốc lên sau đòn tập kích UAV vào cơ sở dầu khí Fujairah ở UAE ngày 3/3. Ảnh: AP

Tuy nhiên, các quốc gia vùng Vịnh nhiều lần phủ nhận và khẳng định không cho phép lãnh thổ hoặc không phận của mình bị lợi dụng để tấn công Iran.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã bước sang tháng thứ hai, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng và làm đảo lộn nền kinh tế toàn cầu. Các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm kết thúc chiến sự, sau khi Tổng thống Trump thông báo hoãn kế hoạch không kích các nhà máy điện của Iran.

Hồng Hạnh (Theo AFP, Reuters, Turkiyetoday)