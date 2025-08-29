Ukraine điều tra nhà sản xuất tên lửa Flamingo vì nghi vấn thổi giá

Fire Point, hãng phát triển tên lửa tầm bắn 3.000 km của Ukraine, bị điều tra vì nghi vấn khai khống giá, số lượng vũ khí bán cho chính phủ.

Tờ Kyiv Independent hôm nay dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Cục Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đang điều tra công ty khởi nghiệp Fire Point với cáo buộc "thổi phồng giá trị linh kiện và số lượng thiết bị bay không người lái (drone) bàn giao cho quân đội".

NABU cũng xem xét khả năng có liên hệ giữa Fire Point và Tymur Mindich, người đồng sáng lập studio truyền hình Kvartal 95 cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Theo tài liệu do Kyiv Independent thu thập được, Fire Point dường như là một trong những công ty nhận nhiều tiền nhất từ quỹ về drone của Bộ Quốc phòng Ukraine, dù hầu như không có tiếng tăm bên ngoài cộng đồng quân sự nước này cho đến gần đây.

"Trong vài tuần qua, Fire Point đã mở chiến dịch nhằm nâng cao danh tiếng, khi quảng bá dòng máy bay không người lái (UAV) tầm xa FP-1 và tên lửa hành trình Flamingo đến truyền thông phương Tây. Trong tuyên bố đầu tiên về vũ khí này vào tuần trước, ông Zelensky đã gọi Flamingo là 'tên lửa thành công nhất' mà Ukraine có trong kho vũ khí", báo Ukraine cho hay.

Tên lửa Flamingo tại xưởng sản xuất bí mật của Fire Point hôm 14/8. Ảnh: AP

Công ty Fire Point xác nhận đang bị điều tra, song không coi đây là điều đáng lo ngại. Họ cũng bác bỏ cáo buộc của NABU, cho rằng động thái được tiến hành dựa trên tin đồn do đối thủ lan truyền, cũng như là một phần trong khuôn khổ cuộc điều tra quy mô lớn đối với hệ thống mua sắm quốc phòng của Ukraine.

"Không lý gì lại tìm kiếm bí mật ở nơi không có bí mật nào", Iryna Terekh, CEO kiêm giám đốc kỹ thuật của Fire Point, khẳng định.

Sau khi được thành lập năm 2023, Fire Point nhanh chóng trở thành một trong những nhà thầu chính của Bộ Quốc phòng Ukraine, với sản phẩm nổi bật là dòng FP-1. Năm 2024, hãng bán cho chính quyền lượng drone trị giá khoảng 320 triệu USD, tương đương gần 1/3 quỹ drone của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Công ty nói đã sản xuất khoảng 2.000 drone và có kế hoạch tăng lên 9.000 sản phẩm trong năm nay.

Hãng hồi giữa tháng công bố tên lửa hành trình Flamingo, cho biết nó có đầu đạn nặng 1.150 kg và tầm bay 3.000 km. Tuy nó được quảng bá là vũ khí nội địa Ukraine, giới chuyên gia nhận định Flamingo rất giống tên lửa hành trình FP-5 được tập đoàn Milanion của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) công bố tại triển lãm quốc phòng ở Abu Dhabi hồi tháng 2.

