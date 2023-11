Ukraine cân nhắc tổ chức bầu cử tổng thống giữa chiến sự

Tổng thống Zelensky đang cân nhắc ưu nhược điểm của phương án tổ chức bầu cử vào đầu năm 2024, khi chiến sự với Nga vẫn tiếp diễn.

"Chúng tôi chưa loại bỏ khả năng này", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói ngày 3/11, khi được hỏi liệu Ukraine có tổ chức bầu cử tổng thống vào mùa xuân 2024 hay không.

Theo kế hoạch ban đầu, Ukraine dự kiến bầu quốc hội vào tháng 10/2023 và bầu tổng thống vào tháng 3/2024. Sau khi chiến sự với Nga bùng phát tháng 2/2022, Ukraine ban bố tình trạng thiết quân luật, cấm tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, đã có một số lời kêu gọi trong và ngoài nước cho rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử để thể hiện nền dân chủ vẫn ổn định.

Ngoại trưởng Kuleba cho biết tổ chức bầu cử lúc này sẽ đối mặt nhiều thách thức chưa có tiền lệ, trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine tiếp diễn và Tổng thống Volodymir Zelensky đang "cân nhắc, đánh giá ưu nhược điểm" của phương án bầu cử vào đầu năm sau.

Ông liệt kê các vấn đề như rủi ro an ninh, cách thức để hàng trăm nghìn binh sĩ, hàng triệu người Ukraine ở nước ngoài và trong khu vực Nga kiểm soát bỏ phiếu. Nga đang kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine và khoảng 6 triệu người dân Ukraine đang ở nước ngoài, chủ yếu là châu Âu.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại Berlin, Đức ngày 2/11. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Zelensky trước đó nói có thể tổ chức bầu cử nếu cần, nhưng quốc hội nước này cần sửa luật và có sự hỗ trợ từ nước ngoài để giúp đảm bảo nguồn lực và bố trí điểm bỏ phiếu cho công dân Ukraine. Ông Zelensky cũng tuyên bố muốn tái tranh cử nếu bầu cử diễn ra.

Giới phân tích chính trị nhận định Ukraine sẽ rất khó để đảm bảo một quy trình bầu cử tự do, công bằng và an toàn giữa chiến sự. Nhiều kênh truyền hình lớn ở Ukraine, nền tảng quan trọng cho chiến dịch vận động tranh cử, hiện chỉ đưa tin về chiến sự. Trong khi đó, phe đối lập lo ngại những tranh cãi trong quá trình tranh cử sẽ làm suy yếu lòng đoàn kết dân tộc và Nga có thể tìm cách can thiệp.

Lần gần nhất Ukraine tổ chức bầu cử là tháng 3/2019 với 39 ứng viên. Do không ai đạt quá bán số phiếu, cử tri Ukraine tiếp tục bỏ phiếu với hai ứng viên nhận nhiều phiếu nhất vòng một là ông Zelensky và ông Petro Poroshenko, tổng thống Ukraine từ năm 2014. Ủy ban bầu cử Ukraine sau đó tuyên bố ông Zelensky thắng cử với hơn 73% phiếu bầu.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

Như Tâm (Theo Reuters)