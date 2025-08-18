UIP 5 năm liên tiếp đạt giải 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

UIP vừa được vinh danh tại giải thưởng HR Asia Awards 2025, đánh dấu cột mốc 5 năm liên tiếp nằm trong danh sách "Nơi làm việc tốt nhất châu Á".

HR Asia Awards 2025 là giải thưởng do Tạp chí Nhân sự hàng đầu châu Á - HR Asia tổ chức ngày 14/8 tại GEM Center, TP HCM.

Tại sự kiện, đại diện United International Pharma (UIP) cho biết, thành tích này đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam và vừa nhận chứng nhận EU-GMP - tiêu chuẩn sản xuất dược phẩm khắt khe của châu Âu.

Ban lãnh đạo UIP tại lễ trao giải HR Asia Awards 2025. Ảnh: UIP

Trong suốt 30 năm đồng hành cùng sức khỏe người dân Việt, UIP cho biết, doanh nghiệp nhất quán với triết lý phát triển bền vững cùng "Trusted Quality Healthcare" - cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng, uy tín. Điều này thể hiện qua danh mục sản phẩm đa dạng, từ các sản phẩm kê toa được chuyên gia y tế tin dùng đến các sản phẩm không kê toa quen thuộc với người dân Việt Nam như Decolgen, Alaxan, Enervon, Ceelin, Obimin, Kremil, Dolfenal... Bên cạnh đó là văn hóa doanh nghiệp, nơi con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

Ban lãnh đạo UIP tin rằng con người là "tài sản quý giá nhất" của công ty, và đầu tư vào con người chính là chìa khóa để phát triển bền vững. Tinh thần "Bayanihan" - triết lý đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau luôn được duy trì và phát huy trong văn hóa doanh nghiệp.

UIP 5 năm liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Ảnh: UIP

Tại UIP, mỗi nhân viên đều có cơ hội phát triển thông qua việc lập kế hoạch phát triển cá nhân, các chương trình đào tạo từ kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn đến năng lực lãnh đạo, thông qua các chương trình đào tạo và phát triển luôn được thiết kế theo lộ trình đáp ứng nhu cầu từng phòng ban chức năng.

Công ty đồng thời xây dựng môi trường làm việc cởi mở, hỗ trợ lẫn nhau, nơi mọi ý kiến đều được lắng nghe và ghi nhận, đồng thời áp dụng chính sách phúc lợi cạnh tranh để đảm bảo sự an tâm và gắn bó lâu dài của đội ngũ. "Những giá trị này đã giúp chúng tôi duy trì mức độ gắn kết nhân viên, trở thành một trong những doanh nghiệp dược phẩm được đánh giá tích cực nhất về văn hóa làm việc tại Việt Nam", đại diện đơn vị cho biết.

Tập thể Nhà máy UIP tại Hội trại & Team-building nhân dịp mừng chứng nhận EU-GMP. Ảnh: UIP

Cũng theo vị đại diện này, giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm nay không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của UIP trong hành trình xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng, mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn, đổi mới công nghệ, mở rộng danh mục sản phẩm chất lượng cao và mang đến nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe hơn nữa cho cộng đồng". Trong tương lai, doanh nghiệp đặt mục tiêu vừa duy trì vị thế là đối tác chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế, vừa đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của Việt Nam và khu vực.

HR Asia Awards là giải thưởng do Tạp chí Nhân sự hàng đầu châu Á - HR Asia tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có chiến lược nhân sự xuất sắc, môi trường làm việc tích cực và văn hóa doanh nghiệp truyền cảm hứng. Năm 2025, giải thưởng thu hút sự tham gia của 655 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó có 119 doanh nghiệp xuất sắc vượt qua các vòng đánh giá khắt khe để được công nhận giải thưởng.

Quy trình lựa chọn kết hợp giữa khảo sát đội ngũ nhân viên, phỏng vấn sâu ban lãnh đạo và phân tích hệ thống chính sách nội bộ, đảm bảo phản ánh trung thực trải nghiệm của nhân viên và chiến lược nhân sự của từng công ty.

(Nguồn: UIP)