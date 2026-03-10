UEF xét học bổng cử nhân quốc tế bằng điểm học bạ

Viện Quốc tế trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) xét điểm học bạ THPT cho các chương trình Cử nhân quốc tế.

Theo quy chế tuyển sinh đại học 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/2, thí sinh xét học bạ phải đạt sàn về điểm thi tốt nghiệp là 15/30.

Đại diện UEF nhận định, quy định này là bước sàng lọc để đảm bảo chất lượng đầu vào, đồng thời khuyến khích thí sinh chủ động lựa chọn các phương án xét tuyển học bạ sớm như điểm học bạ hoặc điểm chứng chỉ ngoại ngữ nhằm giảm áp lực kỳ thi.

Trong bối cảnh đó, năm 2026, Viện Quốc tế UEF tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế liên kết với ba đại học uy tín gồm Đại học Gloucestershire (Vương quốc Anh), Đại học Keuka (Mỹ) và Đại học CY Cergy Paris Université (Pháp). Điều kiện xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Học bổng Điều kiện xét học bổng Xét điểm học bạ THPT Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực Điểm thi IELts 25% 20 đến dưới 25 20 đến dưới 24 840 đến dưới 960 5.5 - 6.0 50% 25 đến dưới 28,5 24 đến dưới 27 960 đến dưới 1.080 6.5 - 7.5 100% 28,5 đến 30 27 đến 30 1.080 đến 1.200 Từ 8.0

Theo đại diện UEF, các chương trình liên kết quốc tế được tổ chức và đánh giá theo chuẩn của đối tác, chú trọng năng lực toàn diện của sinh viên. Thí sinh đăng ký có thể lựa chọn các ngành học như Quản trị kinh doanh và Marketing, Kinh doanh quốc tế, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị logistics, Kế toán - Tài chính, Tiếng Anh và Ngôn ngữ học, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và nghệ thuật ẩm thực.

TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Phó hiệu trưởng UEF, cho biết trước đây việc theo học chương trình Cử nhân quốc tế gặp rào cản về chi phí và ngoại ngữ. Hiện nay, với chính sách mở và học bổng linh hoạt, sinh viên có thể học chương trình quốc tế chất lượng ngay trong nước, với mức học phí hợp lý và bằng cấp có giá trị toàn cầu. "Học bổng không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn là sự ghi nhận nỗ lực của sinh viên", ông nói.

Để giảm áp lực học phí, UEF triển khai chính sách học bổng 25%, 50% và 100% cho thí sinh đăng ký chương trình Cử nhân quốc tế, dựa trên các tiêu chí về học bạ, điểm thi tốt nghiệp, điểm đánh giá năng lực hoặc V-SAT và chứng chỉ ngoại ngữ.

Sinh viên UEF nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: UEF

Cụ thể, thí sinh đạt điểm học bạ từ 20 đến dưới 25 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT từ 20 đến dưới 24, điểm đánh giá năng lực 840-960 hoặc IELTS 5.5-6.0 sẽ được xét học bổng 25%.

Mức học bổng 50% áp dụng cho thí sinh có điểm học bạ từ 25 đến dưới 28,5, điểm thi tốt nghiệp THPT từ 24 đến dưới 27, điểm đánh giá năng lực 960-1.080 hoặc IELTS 6.5-7.5.

Thí sinh đạt điểm học bạ từ 28,5 đến 30, điểm thi tốt nghiệp từ 27 đến 30, điểm đánh giá năng lực 1.080-1.200 hoặc IELTS từ 8.0 trở lên sẽ được xét học bổng toàn phần 100%. Để duy trì học bổng qua các năm, sinh viên cần đạt điểm rèn luyện từ 65 trở lên và điểm trung bình tích lũy từ 3.2 đến 3.6 (theo thang 4.0), tùy mức học bổng.

Tân sinh viên nhận học bổng 50% cho chương trình Cử nhân quốc tế. Ảnh: UEF

Chương trình Cử nhân quốc tế được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh theo chuẩn đào tạo quốc tế, chú trọng kỹ năng thực hành, tư duy phản biện và khả năng thích ứng nghề nghiệp.

Năm nay, lịch tuyển sinh đại học sớm hơn hai tuần so với năm trước, do lịch thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra sớm, vào ngày 11-12/6. Bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch, công bố thông tin tuyển sinh với các điểm chính để học sinh có phương án học và ôn thi, muộn nhất là ngày 15/2.

Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Dự kiến, thí sinh biết điểm chuẩn đại học năm 2026 từ 17h ngày 10/8 đến 13/8.

Thái Anh