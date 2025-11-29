UAV tự sát Mỹ 'bị gây nhiễu, liên tục trượt mục tiêu' ở Ukraine

Tình báo Ukraine phải ngừng sử dụng UAV tự sát Altius do thường xuyên gặp trục trặc và kém hiệu quả khi thực chiến, theo báo Mỹ.

Tờ Wall Street Journal hôm 27/11 dẫn lời các nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho biết máy bay không người lái (UAV) tự sát Altius do công ty Anduril của Mỹ sản xuất đã liên tục gặp vấn đề khi thử lửa tại Ukraine, trong đó nổi bật là tình trạng dễ tổn thương trước những biện pháp chế áp điện tử của Nga.

"Các đặc nhiệm tuyến đầu của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhận thấy rằng UAV tự sát Altius liên tục lao xuống đất hoặc đánh trượt mục tiêu. Những chiếc Altius gặp nhiều trục trặc và kém tin cậy tới mức SBU đã ngừng sử dụng chúng kể từ năm 2024", một nguồn tin cho hay.

UAV Altius 600M được trưng bày ở cơ sở của Anduril tại California, Mỹ. Ảnh: Wall Street Journal

SBU là cơ quan tình báo nội địa, nhiệm vụ chủ lực là phản gián và chống tham nhũng. Sau khi xung đột Ukraine bùng phát, cơ quan này không chỉ dừng ở các vai trò phản gián và an ninh, mà còn tham gia tác chiến. Chủ lực của nhiệm vụ này là biệt kích Alpha, chuyên đánh phá trung tâm chỉ huy, hệ thống tác chiến điện tử và chỉ điểm cho UAV tấn công mục tiêu giá trị cao.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Anduril khẳng định họ vẫn duy trì hiện diện gần như liên tục ở Ukraine nhằm cập nhật phần mềm và vũ khí, nhấn mạnh UAV tự sát của hãng đã "thể hiện hiệu quả trước lượng lớn khí tài Nga".

Kể từ khi thành lập vào năm 2017, Anduril Industries đã trở thành một trong những doanh nghiệp nổi bật nhất trong lĩnh vực khởi nghiệp quốc phòng ở Mỹ, với cam kết cung cấp thiết bị và phần mềm giúp quân đội nước này bắt kịp xu thế thiết bị không người lái (drone) trên thế giới.

Công ty được định giá hơn 30 tỷ USD và đã được trao nhiều hợp đồng với quân đội Mỹ, nhằm chế tạo hàng loạt nguyên mẫu thiết bị, từ drone tự sát đến hệ thống quản lý chiến trường. Xung đột Ukraine đánh dấu lần đầu sản phẩm của Anduril được triển khai trong thực tế.

UAV tự sát chủ lực của Anduril gồm mẫu Altius 600M và Altius 700M.

UAV tự sát Mỹ 'bị gây nhiễu, liên tục trượt mục tiêu' ở Ukraine UAV Altius 700M tập kích mục tiêu mô phỏng xe chiến đấu Buk-M2 trong thử nghiệm năm 2024. Video: Anduril

Altius 600M là UAV đa năng với tải trọng tối đa 3 kg. Phi cơ được điều khiển từ xa thông qua trạm mặt đất hoặc có thể bay tự động theo lộ trình thiết lập sẵn. Mỗi chiếc có thể hoạt động liên tục gần 4 giờ, tầm bay tối đa khoảng 440 km.

Altius 700M là phiên bản lớn hơn của dòng 600M, được thiết kế để tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa, được trang bị đầu đạn nặng 15 kg. Nhà tuyên bố Altius 700M có thể bay xa tới 160 km, thời gian hoạt động liên tục là 75 phút.

Các công ty khởi nghiệp ở Mỹ đang tập trung vào drone thương mại, có thể được chế tạo nhanh và rẻ hơn so với UAV do các nhà thầu quốc phòng truyền thống sản xuất. Tuy nhiên, hầu hết drone cỡ nhỏ của Mỹ đều không hoạt động tốt trong môi trường thực chiến ở Ukraine, làm tiêu tan hy vọng về cơ hội bùng nổ doanh thu.

Các quan chức Ukraine đánh giá drone do Mỹ sản xuất rất mỏng manh, gần như không vượt qua được những hệ thống gây nhiễu và phá sóng định vị vệ tinh của Nga. Chúng cũng không đạt tầm bay hay tải trọng như quảng cáo.

Giám đốc điều hành một số công ty sản xuất drone ở Mỹ hồi năm ngoái thừa nhận họ không lường trước được mức độ tác chiến điện tử trên chiến trường Ukraine.

Thanh Tâm (Theo Wall Street Journal, Militarnyi)