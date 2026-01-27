Lực lượng Nga triển khai UAV tập kích "trực thăng Mi-24 và Mi-8 Ukraine" tại sân bay dã chiến ở tỉnh Kirovohrad, cách tiền tuyến khoảng 230 km.

"Các chuyên gia đã triển khai máy bay không người lái (UAV) Geran để phá hủy trực thăng Mi-24 và Mi-8 Ukraine ở bãi đáp nằm cách sân bay Kanatovo thuộc tỉnh Kirovograd khoảng 46 km về phía tây", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 26/1.

Quân đội Nga sau đó công bố video trích xuất từ cảm biến hồng ngoại trên các phi cơ Geran tham gia tập kích. Chiếc đầu tiên khóa mục tiêu rồi lao vào vật thể có hình dáng giống trực thăng vũ trang Mi-24 đang đỗ dưới đất. Phi cơ thứ hai tiếp cận hiện trường, cho thấy đám cháy lớn từ đòn đánh trước đó, rồi bay hướng tới trực thăng Mi-8.

UAV Nga tập kích 'trực thăng Ukraine' cách tiền tuyến hơn 200 km UAV Nga tấn công "trực thăng Mi-24 và Mi-8 Ukraine" tại tỉnh Kirovohrad trong video công bố ngày 26/1. Video: BQP Nga

Lost Armour, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, cho biết cuộc tập kích diễn ra hôm 24/1, nhằm vào sân bay dã chiến ở phía nam khu dân cư Malaya Viska, cách khu vực gần nhất do Nga kiểm soát khoảng 230-240 km.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine Serhiy Beskrestnov cho biết Nga không triển khai UAV chuyển tiếp tín hiệu trong đòn tấn công. "Đây là lần đầu Nga tập kích bằng phi cơ Geran điều khiển trực tiếp theo thời gian thực, thông qua kết nối Internet vệ tinh. Chúng cũng bay thấp để tránh bị radar cảnh giới Ukraine phát hiện", Beskrestnov cho hay.

Rybar, tài khoản mạng xã hội có liên hệ với quân đội Nga và thường được sử dụng làm nguồn tin thay thế cho các tuyên bố chính thức của Moskva, cho biết nước này trước đây thường phải dùng tên lửa đắt tiền để tấn công phi cơ Ukraine ở tỉnh Kirovohrad.

"Giờ đây, máy bay đối phương sẽ bị săn đuổi theo thời gian thực. Mục tiêu là trực thăng cũng mang tính biểu tượng, khi Ukraine thường dùng chúng để đối phó UAV Geran. Tình thế đã đảo ngược, kẻ săn mồi đã trở thành con mồi", Rybar cho biết.

Theo Rybar, các bước tiến công nghệ đã xóa nhòa khái niệm "hậu phương sâu" đối với Ukraine và Nga, khi hai bên nhiều lần dùng UAV tấn công mục tiêu cách xa tiền tuyến."Triển khai radar và các tổ hợp phòng không, kể cả súng máy 12,7 mm, ở khu vực này đã trở nên cần thiết", tài khoản này cho hay.

Vị trí khu dân cư Malaya Viska. Đồ họa: RYV

Geran là UAV Nga chế tạo dựa trên thiết kế Shahed-136 do Iran phát triển. Từ khi triển khai lần đầu vào tháng 10/2022, Nga đã liên tục nâng cấp dòng Geran để tăng hiệu quả, trong đó có lắp động cơ phản lực để phi cơ bay cao và nhanh hơn, trang bị đầu đạn nặng hơn, cảm biến, hệ thống điều khiển từ xa, thậm chí cả tên lửa đối không để hạ máy bay Ukraine.

Quân đội Nga cũng liên tục thay đổi chiến thuật tấn công bằng UAV Geran, trong đó có triển khai lượng lớn phi cơ để áp đảo phòng không Ukraine, dùng chúng mở đường cho đòn tập kích tên lửa tiếp theo. Ngoài ra, một số chiếc lắp camera còn làm nhiệm vụ truy lùng các tổ phòng không cơ động Ukraine rồi chỉ thị mục tiêu cho đồng đội tập kích.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AP, RBC Ukraine)