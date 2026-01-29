Lực lượng Nga triển khai UAV tập kích sân bay cách tiền tuyến khoảng 170 km, tuyên bố phá hủy mô hình F-16 dùng để huấn luyện quân nhân Ukraine.

Trung tâm Rubikon, đơn vị vận hành thiết bị không người lái tinh nhuệ thuộc Bộ Quốc phòng Nga, hôm nay công bố video máy bay không người lái (UAV) tự sát đang bay dọc bãi đỗ tại sân bay quân sự Kanatovo ở phía đông thành phố Kropyvnytsky, thủ phủ tỉnh Kirovograd ở miền trung Ukraine hồi đầu tuần.

Phi cơ nhắm tới vật thể có hình dáng giống tiêm kích F-16, được đặt trong khu vực có công sự che chắn. "Đòn tấn công đã phá hủy mô hình chiến đấu cơ F-16ADV, được dùng để huấn luyện kỹ thuật viên Ukraine", Trung tâm Rubikon cho hay.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

UAV Nga tập kích mô hình học cụ F-16 Ukraine UAV Nga tấn công mô hình học cụ F-16ADV tại sân bay Kanatovo, tỉnh Kirovograd, ngày 26/1. Video: Rubikon

Sân bay Kanatovo nằm cách khu vực lực lượng Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson khoảng 170 km.

Lực lượng Nga từng nhiều lần triển khai UAV tấn công mục tiêu tại tỉnh Kirovograd. Sự việc gần đây nhất xảy ra hôm 24/1, khi hai phi cơ tự sát Geran tập kích trực thăng vũ trang Mi-24 và Mi-8 Ukraine đỗ tại sân bay dã chiến phía nam khu dân cư Malaya Viska, cách tiền tuyến khoảng 230-240 km.

"Những vụ tập kích như vậy có thể buộc không quân Ukraine lùi sâu hơn về phía tây. Các phi công UAV Nga thực hiện được điều này bằng các loại thiết bị tương đối rẻ tiền", Iznanka, tài khoản mạng xã hội có liên hệ với quân đội Nga, nhận xét.

Serhiy Beskrestnov, chuyên gia tác chiến điện tử và cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine, nhận định Nga đã sử dụng mẫu Geran-2 được điều khiển trực tiếp theo thời gian thực thông qua kết nối Internet vệ tinh Starlink. Phương thức này giúp chúng có khả năng kháng nhiễu cao, cũng như liên tục bay thấp để né tránh lưới phòng không Ukraine.

Truyền thông Nga cho biết quân đội nước này trước đây thường phải dùng tên lửa đắt tiền để tấn công phi cơ Ukraine ở tỉnh Kirovohrad. UAV điều khiển từ xa qua kết nối Starlink cho phép Nga săn đuổi máy bay đối phương theo thời gian thực, xóa nhòa khái niệm "hậu phương sâu".

Vị trí sân bay Kanatovo. Đồ họa: RYV

Ukraine đã mất ít nhất 4 chiếc F-16 từ khi bắt đầu vận hành dòng tiêm kích này hồi tháng 8/2024. Quân đội Nga cũng nhiều lần dùng UAV tự sát và tên lửa đạn đạo tập kích căn cứ đóng quân của phi đội F-16 Ukraine. Bộ tư lệnh không quân Ukraine từng ngầm thừa nhận các sân bay trúng đòn tập kích, song từ chối tiết lộ thiệt hại.

Ngoài những đòn đánh nhằm vào căn cứ đóng quân, F-16 Ukraine cũng thường phải đối mặt với hỏa lực đánh chặn của Nga trong gần như mọi chuyến xuất kích, trong đó nguy hiểm nhất là tiêm kích MiG-31, Su-35S và chiến đấu cơ tàng hình Su-57. "Họ có khả năng tuần tiễu ở độ cao lớn, chờ chúng tôi xuất hiện để tung đòn tập kích", một phi công Ukraine cho hay.

Mối đe dọa từ tiêm kích Nga buộc những chiếc F-16 Ukraine phải bay thấp, gần mặt đất. Phương thức này giúp chiến đấu cơ Ukraine tận dụng nhiễu địa vật, cũng như hạn chế tầm nhìn thẳng đến radar trên tiêm kích và hệ thống phòng không Nga. Đổi lại, khả năng quan sát của radar và tầm bắn vũ khí sẽ bị giảm đáng kể, máy bay cũng khó cơ động để đối phó tên lửa đang lao đến hơn.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AP, AFP)