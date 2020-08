UAE khởi động nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Arab

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất tuyên bố khởi động Barakah, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này và khu vực Arab.

"Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tại Nhà máy Năng lượng hạt nhân Barakah đã khởi động thành công", Hamad Alkaabi, đại diện UAE tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) hôm nay thông báo trên Twitter. "Đây là một cột mốc lịch sử của quốc gia, dự kiến tạo ra một hình thức năng lượng sạch cho đất nước", ông nói.

Thủ tướng UAE, tiểu vương Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, cũng lên Twitter chúc mừng "thành tựu lịch sử trong lĩnh vực năng lượng và đánh dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển bền vững".

Nhà máy Barakah nằm ở vị trí gần al-Hamra, bờ biển phía tây thủ đô Abu Dhabi của UAE. UAE cấp phép vận hành cho lò phản ứng đầu tiên của nhà máy Barakah hồi tháng 2. Dự kiến khi hoàn thiện, Barakah sẽ có 4 lò phản ứng với tổng công suất 5.600 MW, phục vụ 25% nhu cầu của nước này.

Nhà máy điện hạt nhân Barakah ở phía tây Abu Dhabi, UAE, vận hành lò phản ứng đầu tiên hôm nay. Ảnh: AFP.

Nhà máy điện hạt nhân Barakah do Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) xây dựng, từng dự kiến khai trương vào năm 2017 nhưng quá trình khởi động lò phản ứng hạt nhân đầu tiên nhiều lần bị trì hoãn do các quan chức cho rằng công trình chưa đạt yêu cầu về quy chuẩn an toàn.

UAE có trữ lượng dầu đáng kể song với dân số 10 triệu người nhưng vẫn đối mặt với nguy cơ thiếu năng lượng. Nước này đã đầu tư mạnh vào việc phát triển các giải pháp năng lượng sạch thay thế, trong đó có năng lượng mặt trời.

Barakah là nhà máy năng lượng hạt nhân đầu tiên trong khu vực Arab. Trước đó, Arab Saudi, nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, cho hay có kế hoạch xây dựng 16 lò phản ứng hạt nhân, song dự án vẫn chưa hoàn thành.

Mai Lâm (Theo AFP)