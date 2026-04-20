U50 có con nhờ nuôi cấy phôi tích hợp AI

TP HCMSau 5 lần chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm thất bại, vợ chồng chị Mai có con đầu lòng ở tuổi 47 nhờ công nghệ nuôi cấy phôi tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Con gái nặng 3,1 kg, chào đời đầu tháng tư tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. "Vợ chồng tôi gọi đùa con là 'Ái nữ', vì con là em bé AI, được ươm mầm bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo", chị Mai giải thích.

Chị Mai đón con gái đầu lòng ở tuổi 47. Ảnh: Nguyệt Nhi

5 năm trước, chị Mai kết hôn với anh Thắng, 47 tuổi, làm việc tại giàn khoan trên biển, thường xuyên xa nhà. Hai vợ chồng nỗ lực canh thời gian rụng trứng để sinh con nhưng không có kết quả. Tại một bệnh viện, chị Mai được chẩn đoán vô sinh do lớn tuổi, chỉ số dự trữ buồng trứng AMH giảm mạnh, thụ tinh ống nghiệm chỉ tạo được phôi ngày 3 chất lượng thấp, 4 lần chuyển phôi đều thất bại.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, cho biết chỉ số AMH của chị Mai chỉ còn 0,4 ng/mL, báo động dự trữ buồng trứng cạn kiệt.

"Số lượng trứng của chị Mai còn khá ít, chúng tôi phải chạy đua với thời gian để tận dụng từng noãn còn lại", bác sĩ Như nói.

Qua hai lần kích thích buồng trứng, bác sĩ thu được 6 trứng kết hợp với tinh trùng của người chồng. Phôi được nuôi cấy trong hệ thống Time-lapse trang bị camera theo dõi liên tục, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống này theo dõi sự phát triển của phôi liên tục 24/7 mà không cần lấy phôi ra như tủ thông thường. AI phân tích hàng nghìn hình ảnh, đánh giá tốc độ phân chia và đặc điểm hình thái, hỗ trợ chuyên viên phôi học lựa chọn phôi có tiềm năng làm tổ cao. Nhờ đó, chất lượng phôi của chị Mai được cải thiện so với các chu kỳ trước, thu được 4 phôi ngày 5 chất lượng tốt.

Phôi của chị Mai được nuôi trong hệ thống Time-lapse trang bị camera theo dõi liên tục và tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Ảnh: IVF Tâm Anh

Chị Mai có tiền sử 4 lần chuyển phôi thất bại nên bác sĩ Như trữ đông phôi để nội soi buồng tử cung tìm nguyên nhân. Bác sĩ phát hiện buồng tử cung có polyp kèm tình trạng viêm, cản trở tinh trùng hoặc phôi di chuyển, ảnh hưởng khả năng làm tổ của phôi. Polyp kích thước lớn còn tăng nguy cơ sảy thai. Chị Mai được can thiệp xoắn polyp và điều trị viêm nội mạc tử cung bằng thuốc kháng sinh. Khi tình trạng ổn định, bác sĩ chuyển một phôi vào tử cung, chị Mai đậu thai.

Mang thai khi lớn tuổi, chị Mai nhiều lần dọa sảy, nguy cơ tiền sản giật cao, may mắn điều trị kịp thời để kiểm soát biến chứng. Cuối cùng, chị hạ sinh con gái suôn sẻ ở tuần 38 bằng phương pháp mổ lấy thai. Khi bạn bè, đồng nghiệp đã lên chức ông bà, chị Mai mới bắt đầu hành trình làm mẹ. Chồng chị xin nghỉ việc một tháng để chăm sóc hai mẹ con.

Bác sĩ Như cho biết khả năng sinh sản của phụ nữ giảm dần theo tuổi. Giai đoạn thuận lợi nhất là khoảng 20 tuổi, sau 30 tuổi bắt đầu suy giảm, đặc biệt sau 40 tuổi giảm nhanh do dự trữ buồng trứng cạn dần. Sau 45 tuổi, cơ thể bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, số lượng và chất lượng trứng rất thấp, khó thụ thai tự nhiên. Nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể tăng, dễ sảy thai. Ngoài ra, phụ nữ lớn tuổi còn dễ mắc các bệnh phụ khoa như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, ảnh hưởng khả năng mang thai và sinh con khỏe mạnh.

Thống kê của IVF Tâm Anh TP HCM, tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình ở nhóm phụ nữ dưới 28 tuổi lên đến 90,3%, ở nhóm trên 40 tuổi là 51,9%. Bác sĩ Như khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi. Trường hợp kết hôn muộn hoặc có dấu hiệu suy giảm dự trữ buồng trứng cần khám sớm để được tư vấn trữ trứng và can thiệp kịp thời.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi