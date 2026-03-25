U23 Việt Nam tìm kiếm nhân tố mới ở giải Trung Quốc

Trung QuốcU23 Việt Nam không đặt nặng chuyên môn ở giải giao hữu CFA Team China Cup, mà hướng đến mục tiêu tìm kiếm nhân tố mới cho ASIAD 2026.

*U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên: 14h thứ Tư 25/3, giờ Hà Nội.

Việt Nam được mời dự giải giao hữu U23 ở Trung Quốc - CFA Team China Cup thay thế Iran vì xung đột ở Trung Đông. Do giải đấu trùng với dịp FIFA Day, HLV Đinh Hồng Vinh được giao quyền phụ trách, trong khi HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Bangladesh và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

U23 Việt Nam tham dự CFA Team China Cup chụp ảnh lưu niệm tại sân vận động Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, chiều 24/3. Ảnh: VFF

Do tính chất giải đấu, Việt Nam không tập hợp lực lượng cầu thủ U23 vừa giành hạng ba U23 châu Á. Chỉ có bốn cầu thủ U23 là thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận. Đội hình còn lại là những gương mặt trẻ triển vọng như Lê Nguyên Hoàng, Thái Bá Đạt, Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Đinh Quang Kiệt... Đây cũng là lứa cầu thủ được xây dựng để tham dự Asiad vào tháng 9.

Việt Nam lần lượt gặp Triều Tiên (25/3), Thái Lan (28/3) và Trung Quốc (31/3). HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, lực lượng là sự giao thoa giữa những cầu thủ nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng những cầu thủ trẻ nổi bật ở các lứa tuổi U19. "Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng, giúp cầu thủ có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng mạnh như Trung Quốc, Triều Tiên và Thái Lan", ông Vinh chia sẻ trong họp báo trước giải. "Chúng tôi muốn xây dựng lực lượng cầu thủ kế cận sau U23, nên xem giải đấu là cơ hội hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới, xây dựng lực lượng cho tương lai".

Triều Tiên những năm gần đây không tham dự các giải đấu trẻ trong châu lục, nhưng vẫn có lực lượng và trình độ vượt trội Việt Nam. Họ từng giành HC bạc Asiad 2014, tứ kết U23 châu Á 2016, vô địch U23 đông Á 2013. Trong hai lần đối đầu Việt Nam, Triều Tiên đều thắng 2-0 năm 2010 và 2-1 năm 2020.

Với lối chơi kỷ luật, sức mạnh và tốc độ, Triều Tiên sẽ là thuốc thử liều cao cho các học trò non trẻ của HLV Đinh Hồng Vinh.

Giải giao hữu U23

CFA Team China Cup, được tổ chức thường niên từ năm 2024, nhằm tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ dưới 23 tuổi. Kỳ giải lần này tổ chức tại thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây. Việt Nam là khách quen khi tham dự cả ba lần tổ chức trước đây. Chủ nhà cùng ba đội khách mời thi đấu vòng tròn một lượt, để phân định thứ bậc.

Vào tháng 9/2024, Việt Nam lần lượt thua Trung Quốc 1-2, Uzbekistan 2-0 và thắng Malaysia 2-1. Đến tháng 3/2025, Việt Nam hòa Hàn Quốc, Trung Quốc cùng 1-1 và Uzbekistan 0-0. Đến tháng 11/2025, Việt Nam hạ Trung Quốc 1-0, rồi thua Uzbekistan và Hàn Quốc cùng 0-1.

Thông qua giải đấu này, các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành, đóng góp vào thành tích chung của lứa U23 châu Á. Trong đó, Trung Quốc vào chung kết U23 châu Á 2026, còn Việt Nam đứng thứ ba.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Trần Hải Anh, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Cảnh Tài, Trần Thành Trung, Nguyễn Quang Vinh, Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Đăng Dương.

Triều Tiên: Kang Ju Hyok, Jang Kuk Chol, Kang Kuk Chol, Kim Kuk Bol, Kim Kuk Jin, Kim Kyong Sok, Pom Hyok Kim, Kim Yu Song, Paek Chung Song, Ri II Song, Ri Jo Guk.

Đức Đồng