U23 Việt Nam thua Thái Lan ở giải giao hữu Trung Quốc

Trung QuốcBị dẫn bàn những giây đầu trận nhưng U23 Việt Nam không thể gỡ hòa và thua Thái Lan 0-1 ở lượt hai giải giao hữu CFA Team China Cup chiều 28/3.

Trong khi Việt Nam mang đến giải với lực lượng cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm thì Thái Lan đặt quyết tâm cao ở giải này với lực lượng mạnh. Họ tập hợp được những cầu thủ từng tham dự U23 châu Á và giàu kinh nghiệm thi đấu ở Thai-League. Sức mạnh của các "voi chiến" đã được thể hiện ở trận ra quân khi họ cầm hòa chủ nhà Trung Quốc 2-2 sau hai lần dẫn trước.

Xác định giải đấu để cầu thủ trẻ cọ xát, HLV Đinh Hồng Vinh có ba sự điều chỉnh nhân sự so với trận hòa Triều Tiên, khi Hải Anh, Quốc Tú, Anh Tuấn đá chính thay thế Quang Kiệt, Minh Tuấn, Quốc Anh. Bộ khung vẫn dựa vào các cầu thủ U23 là thủ môn Cao Văn Bình, Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương...

Tiền đạo Thanakrit (10) mở tỷ số cho Thái Lan ở giây 14 trong trận Thái Lan thắng Việt Nam 1-0 ở lượt hai giải giao hữu CFA Team China Cup chiều 28/3. Ảnh: FAT

Ngay giây 14, Thái Lan tổ chức tấn công bên cánh trái rồi xâm nhập vòng cấm. Tiền đạo Thanakrit loại bỏ được hai hậu vệ Việt Nam rồi sút căng, bóng đập hậu vệ Việt Nam đổi hướng di chuyển của Cao Văn Bình tung lưới. Ngoài pha làm bàn duy nhất, Thái Lan còn ép sân Việt Nam và có thêm các cơ hội đối mặt nhưng sút chệch cột hoặc bị thủ môn Việt Nam hóa giải.

Trong khi đó, Việt Nam với đội hình non trẻ, chưa thi đấu cùng nhau nhiều nên thi đấu thiếu kết dính. Các cơ hội tạo ra không đủ sắc sảo để xuyên thủng hàng thủ Thái Lan. Đội có vài cơ hội cố định nhưng Thái Bá Đạt sút chệch khung thành và chấp nhận thua trận.

Cầu thủ Việt Nam (áo trắng) vất vả chống đỡ các đợt tấn công ở lượt hai giải giao hữu CFA Team China Cup chiều 28/3. Ảnh: FAT

Việt Nam được mời dự giải giao hữu U23 ở Trung Quốc - CFA Team China Cup thay thế Iran vì xung đột ở Trung Đông. Do giải đấu trùng với dịp FIFA Day, HLV Đinh Hồng Vinh được giao quyền phụ trách, trong khi HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Bangladesh và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Là giải giao hữu nên Việt Nam không tập hợp lực lượng cầu thủ U23 vừa giành hạng ba U23 châu Á. Chỉ có 4 cầu thủ U23 là thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận. Đội hình còn lại là những gương mặt trẻ triển vọng như Lê Nguyên Hoàng, Thái Bá Đạt, Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Đinh Quang Kiệt... Đây cũng là lứa cầu thủ được xây dựng để tham dự ASIAD vào tháng 9.

Lượt cuối, Việt Nam gặp Trung Quốc lúc 18h30 ngày 31/3.

Đội hình xuất phát U23 Việt Nam

Thủ môn Văn Bình, Nguyên Hoàng, Hải Anh, Bảo Long, Thắng Long, Thành Trung, Bá Đạt, Quốc Tú, Văn Thuận, Anh Tuấn, Công Phương.

CFA Team China Cup, được tổ chức thường niên từ năm 2024, nhằm tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ dưới 23 tuổi. Kỳ giải lần này tổ chức tại thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây. Việt Nam là khách quen khi tham dự cả ba lần tổ chức trước đây. Chủ nhà cùng ba đội khách mời thi đấu vòng tròn một lượt, để phân định thứ bậc. Vào tháng 9/2024, Việt Nam lần lượt thua Trung Quốc 1-2, Uzbekistan 0-2 và thắng Malaysia 2-1. Đến tháng 3/2025, Việt Nam hòa Hàn Quốc, Trung Quốc cùng 1-1 và Uzbekistan 0-0. Đến tháng 11/2025, Việt Nam hạ Trung Quốc 1-0, rồi thua Uzbekistan và Hàn Quốc cùng 0-1. Thông qua giải đấu này, các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành, đóng góp vào thành tích chung của lứa U23 châu Á. Trong đó, Trung Quốc vào chung kết U23 châu Á 2026, còn Việt Nam đứng thứ ba.

Đức Đồng