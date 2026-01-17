'U23 Việt Nam thắng U23 UAE không phải nhờ ăn may'

U23 UAE không phải là đối thủ yếu, không thể để thủng lưới tới ba bàn nếu đối phương không có thực lực.

Chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở trận tứ kết để giành quyền vào bán kết U23 châu Á 2026 đã mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ. Nhưng cùng với niềm vui ấy, không ít ý kiến cho rằng chúng ta chỉ thắng nhờ may mắn, nhờ khoảnh khắc lóe sáng, chứ chưa đủ tầm để mơ xa. Cá nhân tôi không đồng tình với cách nhìn đó. Bởi việc U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á lần này không phải là kết quả của sự ăn may, mà là thành quả của một quá trình cố gắng không ngừng nghỉ, rất giống với hành trình kỳ tích tại U23 châu Á năm 2018 - nơi chúng ta từng lọt vào chung kết.

Trước hết, cần nhìn thẳng vào thực tế, U23 UAE không phải là đối thủ yếu. Bóng đá UAE nhiều năm qua đã đầu tư bài bản, sở hữu nền tảng thể lực, kỹ thuật và tư duy chiến thuật hiện đại. Ở cấp độ trẻ, họ luôn được đánh giá cao hơn Việt Nam trên giấy tờ. Một đội bóng như vậy không thể bị đánh bại chỉ bằng may mắn, càng không thể để thủng lưới tới ba bàn nếu đối phương không có thực lực, không có tổ chức và tinh thần thi đấu kiên cường.

Chiến thắng 3-2 không phải là tỷ số của sự tình cờ. Nó phản ánh một thế trận mà U23 Việt Nam đã chơi sòng phẳng, có thời điểm lép vế nhưng không sụp đổ. Đó là bản lĩnh không thể hình thành trong một sớm một chiều. Những ai từng theo dõi hành trình của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 hẳn vẫn nhớ cảm giác bị nghi ngờ, thậm chí bị xem thường. Khi ấy, việc Việt Nam vượt qua vòng bảng đã là bất ngờ, vào bán kết là "địa chấn", còn lọt vào chung kết bị coi là điều không tưởng. Nhưng rốt cuộc, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chứng minh rằng bóng đá không chỉ được quyết định bởi tên tuổi, mà còn bởi ý chí, kỷ luật và sự chuẩn bị nghiêm túc.

So với năm 2018, bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay không còn là "ẩn số". Chúng ta đã có thêm nhiều kinh nghiệm quốc tế, cầu thủ được cọ xát thường xuyên hơn, tư duy chiến thuật cũng ngày càng tiến bộ. Vì vậy, việc U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á ở thời điểm này, nếu nhìn một cách công bằng, không phải là phép màu, mà là bước tiếp theo của một quá trình phát triển.

Điều đáng nói là, mỗi khi bóng đá Việt Nam giành được kết quả tích cực, cụm từ "ăn may" lại xuất hiện. Chúng ta dường như dễ tin vào thất bại hơn là tin vào sự tiến bộ của chính mình. Khi thua, đó là "đúng thực lực"; khi thắng, lại bị cho là "hên". Cách suy nghĩ ấy vô tình phủ nhận công sức của cầu thủ, ban huấn luyện và cả hệ thống đào tạo phía sau. Thực tế, trong bóng đá đỉnh cao, không có chiến thắng nào hoàn toàn không cần may mắn. Nhưng may mắn chỉ đến với những đội bóng sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Nếu U23 Việt Nam không duy trì được sự tập trung, không tổ chức phòng ngự chặt chẽ, không dám chơi tấn công khi cần thiết, thì dù đối thủ có mắc sai lầm, chúng ta cũng không thể tận dụng.

Trận thắng U23 UAE cho thấy U23 Việt Nam ở tứ kết đã tiến bộ về tâm lý thi đấu. Các cầu thủ không còn hoảng loạn khi bị ép sân, không vội vàng phá bóng vô định, không co cụm chịu trận trong tâm thế sợ hãi. Thay vào đó là sự tự tin vừa đủ, biết mình là ai, biết mình cần làm gì? Đó là dấu hiệu của một đội bóng trưởng thành. Bóng đá trẻ không thể phát triển nếu mỗi thành công đều bị hoài nghi, còn mỗi thất bại thì bị phóng đại. Sự hoài nghi quá mức sẽ tạo ra tâm lý tự ti, khiến chúng ta mãi đứng ngoài cuộc chơi lớn.

Tuy nhiên, nói không "ăn may" không có nghĩa là chúng ta được phép ảo tưởng theo chiều ngược lại. Vào bán kết không đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam đã là ứng cử viên vô địch hay vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại. Khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu châu Á vẫn còn đó. Nhưng khác với trước đây, khoảng cách ấy đang được thu hẹp bằng nỗ lực thật sự, chứ không phải bằng những lời hô hào cảm tính.

Bài học từ U23 châu Á 2018 cho thấy: điều đáng quý nhất không phải là chiếc cúp, mà là sự thay đổi trong cách nhìn của chính chúng ta về bóng đá Việt Nam. Từ chỗ luôn mặc định "kèo dưới", chúng ta học cách tin rằng mình có thể cạnh tranh, nếu chuẩn bị đủ tốt và thi đấu hết mình. Chiến thắng trước U23 UAE và tấm vé vào bán kết lần này nên được nhìn nhận như một dấu mốc tích cực, nhưng tỉnh táo. Đó là kết quả của lao động nghiêm túc, của tinh thần không bỏ cuộc, chứ không phải một cơn hưng phấn nhất thời. Tin vào đội tuyển không phải là ảo tưởng, nếu niềm tin ấy dựa trên những gì diễn ra trên sân cỏ, chứ không phải trên mạng xã hội.

Kết lại, U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á không phải nhờ may mắn, càng không phải là ảo tưởng. Đó là thành quả xứng đáng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của cả một tập thể, là sự tiếp nối tinh thần từng làm nên kỳ tích năm 2018. Điều chúng ta cần lúc này không phải là tung hô quá đà hay hoài nghi cực đoan, mà là sự ủng hộ tỉnh táo để bóng đá Việt Nam có thể đi tiếp, vững vàng hơn, trên con đường đã chọn.

BN