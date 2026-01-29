U23 Việt Nam, Đình Bắc thắng giải ở Cup Chiến thắng

Hà NộiĐội tuyển bóng đá U23 Việt Nam thâu tóm hai giải thưởng ở Gala Cup Chiến thắng 2025, vào tối 29/1.

U23 Việt Nam giành giải đội tuyển của năm và Nguyễn Đình Bắc là VĐV trẻ của năm. Trước thời điểm Gala, HLV Kim và Đình Bắc cùng đội tuyển lần lượt vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HC vàng SEA Games 33 và HC đồng U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, quá trình bầu chọn chỉ tính đến hết SEA Games 33 ở Thái Lan.

Từ giải U23 Đông Nam Á, Việt Nam trải qua chuỗi 15 trận thắng liên tiếp ở các giải chính thức, trước khi thua Trung Quốc 0-3 tại bán kết U23 châu Á. HLV Kim Sang-sik cũng trở thành nhà cầm quân đầu tiên giúp Việt Nam vào bán kết ở bốn giải chính thức liên tiếp, với ASEAN Cup 2024 và ba giải cấp độ U23.

Cầu thủ Việt Nam tung HLV Kim Sang-sik lên không trung, sau khi giành HC vàng bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 19/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Hành trình đó của đội tuyển được truyền cảm hứng bởi Nguyễn Đình Bắc. Sau 17 trận chính thức, Việt Nam ghi 31 bàn. Riêng Đình Bắc đóng góp 10 và kiến tạo 6 bàn, để trở thành cầu thủ hay nhất của đội trong ba giải đấu. Tiền đạo sinh năm 2004 cũng đoạt Quả bóng bạc Việt Nam 2025, chỉ xếp sau đàn anh Nguyễn Hoàng Đức.

Nguyễn Đình Bắc, sinh năm 2004, bắt đầu tập bóng đá tại lò SLNA, nhưng bị loại ở tuổi 15 vì thể hình không đạt chuẩn. Sau đó, anh chuyển sang Quảng Nam (đội đã giải thể) và được lên đội một từ năm 2023. Tiền đạo này là Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải hạng Nhất 2023, góp công giúp Quảng Nam lên V-League. Anh từng gây ấn tượng ở đội tuyển với bàn ấn định tỷ số 2-0 trước Philippines ở vòng loại hai World Cup 2026, sau đó là màn trình diễn ở trận ra quân thua Nhật Bản 2-4 tại Asian Cup 2023.

HLV Kim Sang-sik (trái) và Nguyễn Đình Bắc tham dự họp báo sau trận Việt Nam thắng Arab Saudi 1-0 ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 12/1/2026. Ảnh: AFC

Đây là năm thứ chín Cup Chiến thắng được tổ chức nhằm vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc của thể thao Việt Nam.

VĐV người khuyết tật của năm là kình ngư Vi Thị Hằng, với 4 HC vàng và phá hai kỷ lục ASEAN Para Games 2025. Ngoài ra, cô đạt hai chuẩn châu Á tại Para World Series 2025 và giành 4 HC vàng giải vô địch Quốc gia.

VĐV được yêu thích nhất năm thuộc về Trần Thị Thanh Thúy – đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô giúp Việt Nam thi đấu ngang ngửa kỳ phùng địch thủ Thái Lan, trong đó có chiến thắng lịch sử 3-2 ở chặng hai giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-League.

HLV của năm được trao cho HLV đội tuyển karate kumitee Dương Hoàng Long. Ông giúp đội giành 2 HC vàng châu Á và 3 HC vàng SEA Games. Ông trở thành HLV võ thuật đầu tiên được vinh danh ở hạng mục này, sau môn bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bắn súng và canoeing.

Giải đồng đội của năm thuộc về tổ chạy 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ giành HC vàng và phá kỷ lục SEA Games 33, gồm Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Hằng.

Trong khi đó, giải thành tựu trọn đời được trao cho ông Cung Bỉnh Di – xạ thủ nổi danh nay đã 92 tuổi. Ông là cựu VĐV, HLV, trọng tài quốc tế và được xem là "người truyền lửa" cho nền bắn súng Việt Nam hiện nay.

Hiếu Lương