Những 'kỷ lục' của U23 Trung Quốc sau trận chung kết

Không chỉ đội nhà mất chức vô địch, thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc cũng mất luôn danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất vào tay Araki (thủ môn U23 Nhật Bản).
Có người ví von, 'một giải châu Á - Li Hao chia làm hai phần, Phần đầu là phần đẹp nhất, phần còn lại khắc cốt ghi tâm'.
Li Hao cũng lập kỷ lục khi trở thành thủ môn nhận nhiều bàn thua nhất trong trận chung kết tại các kỳ U23 châu Á.
