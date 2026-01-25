Những 'kỷ lục' của U23 Trung Quốc sau trận chung kết

Sau trận thua 0-4 trước U23 Nhật Bản, U23 Trung Quốc trở thành đội thua đậm nhất lịch sử trong trận chung kết U23 châu Á.

Không chỉ đội nhà mất chức vô địch, thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc cũng mất luôn danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất vào tay Araki (thủ môn U23 Nhật Bản).

Vía này hơi nặng nên U23 Trung Quốc sau đó thủng lưới tiếp.

Nhiều CĐV Trung Quốc đã quyết định đi ngủ khi trận chung kết mới trôi qua 20 phút.

Có người ví von, 'một giải châu Á - Li Hao chia làm hai phần, Phần đầu là phần đẹp nhất, phần còn lại khắc cốt ghi tâm'.

Li Hao cũng lập kỷ lục khi trở thành thủ môn nhận nhiều bàn thua nhất trong trận chung kết tại các kỳ U23 châu Á.

>> Cao Văn Bình biến U23 Hàn Quốc thành 'chú Tư'

Đình Bắc trở thành Vua phá lưới của giải đấu với 4 bàn.

Đội thắng tất nhiên là vui hơn đội thua rồi.

U23 Nhật Bản 'out trình' cả giải đấu.

>> Lý do thủ môn U23 Hàn Quốc 6 lần liên tiếp bay về bên phải

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi