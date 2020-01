Qua ba lượt trận, UAE và Jordan có cùng năm điểm. Nhưng nhờ hiệu số bàn thắng - thua tốt hơn (+2 so với +1), UAE cán đích thứ nhất bảng D và sẽ gặp đội nhì bảng C Uzbekistan ở tứ kết. Jordan xếp thứ nhì và được dự báo là gặp nhiều rủi ro hơn ở tứ kết khi đụng phải Hàn Quốc - đội chơi thuyết phục nhất và toàn thắng ba trận ở bảng C.

Việt Nam, do thua ngược 1-2 dưới tay Triều Tiên, xếp chót ở bảng D.

Quang Dũng - Lâm Đồng