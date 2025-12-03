U22 Việt Nam được khám thị lực, da trước SEA Games 33

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tổ chức buổi khám thị lực, da cho các tuyển thủ U22 và trao những món quà sức khỏe, tinh thần trước thềm SEA Games 33.

Cuối tháng 11, ông Hirofumi Shiramatsu, Tổng giám đốc công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) cùng đội ngũ đến thăm, trao quà sức khỏe và động viên tuyển U22 tại khách sạn Pullman Vũng Tàu - nơi đội tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33.

Tại đây, các cầu thủ được kiểm tra tình trạng da, thị lực và tư vấn cách chăm sóc phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe toàn diện trong quá trình tập luyện, thi đấu.

Các cầu thủ được khám da, khám mắt và tư vấn chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Với vận động viên chuyên nghiệp, sức khỏe làn da và mắt vừa là yếu tố thẩm mỹ, vừa ảnh hưởng tinh thần, phong độ thi đấu. Cụ thể, làn da chịu tác động mạnh từ các yếu tố môi trường, có thể bị kích ứng, gây khó chịu nếu không được chăm sóc đúng cách, nhất là với môn vận động ngoài trời như bóng đá. Trong khi đó, thị lực quyết định khả năng quan sát, tốc độ và sự chính xác khi xử lý từng pha bóng.

Chuỗi hoạt động khám sức khỏe giúp cầu thủ hiểu rõ tình trạng cơ thể, có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33. Song song đó, đoàn Rohto mang đến loạt sản phẩm hỗ trợ cầu thủ duy trì thể trạng, ổn định tinh thần trong thi đấu cường độ cao.

"Hy vọng buổi chăm sóc sức khỏe góp phần hỗ trợ thể chất, tinh thần các cầu thủ lẫn ban huấn luyện. Chúng tôi tin tại SEA Games, U22 sẽ thi đấu bùng nổ, kiên cường và bản lĩnh để thắp sáng vinh quang, tiếp tục là niềm tự hào của Việt Nam", Tổng giám đốc Hirofumi Shiramatsu nói.

Ông Hirofumi Shiramatsu (thứ 7 từ phải sáng), Tổng giám đốc công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) chụp lưu niệm cùng cầu thủ và ban huấn luyện. Ảnh: Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Chuyến thăm khám khẳng định cam kết "đồng hành lâu dài" của công ty Rohto với bóng đá Việt. Đơn vị tài trợ các đội tuyển quốc gia Việt Nam từ năm 2024, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ tài chính, chăm sóc sức khỏe cầu thủ và tiếp lửa tinh thần trước những giải đấu lớn.

Đại diện doanh nghiệp lý giải họ gửi gắm niềm tin, sự yêu mến với những người đang cống hiến vì màu cờ sắc áo. Nỗ lực không ngừng của các tuyển thủ chạm đến trái tim hàng triệu fan Việt, truyền năng lượng tích cực, bứt phá giới hạn, góp phần hướng đến một Việt Nam khỏe đẹp hơn. Điều này đồng điệu với triết lý "Moving the Heart" mà Rohto theo đuổi: tạo ra những giá trị chạm đến cảm xúc bằng sự chân thành, nỗ lực bền bỉ.

Trên tinh thần ấy, Rohto đề cao chất lượng, sự đổi mới không ngừng và trách nhiệm với cộng đồng. "Chúng tôi tin những đóng góp xuất phát từ trái tim sẽ lan tỏa sự sẻ chia, đồng cảm và tạo nên giá trị tốt đẹp cho cộng đồng", ông Hirofumi Shiramatsu nói thêm.

Tổng giám đốc Hirofumi Shiramatsu nhận áo có chữ ký của tập thể U22 Việt Nam từ huấn luyện viên Kim Sang Sik (phải). Ảnh:Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Tại SEA Games 33, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Hôm 1/12, đội bay sang Bangkok, Thái Lan, có hai buổi tập trước khi đá trận ra quân với Lào trên sân vận động Rajamangala vào ngày 3/12.

Đông Vệ