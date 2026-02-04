U xuất huyết khiến máu tràn vào phổi

TP HCMAnh Minh, 45 tuổi, ho kéo dài, khàn tiếng, sụt cân, bác sĩ phát hiện u phổi xuất huyết khiến máu tràn vào phổi gây suy hô hấp.

Anh Minh khám tại một cơ sở y tế ghi nhận có khối u ở phổi, xâm lấn chèn ép tĩnh mạch chủ trên, sinh thiết xác định u thần kinh nội tiết (Neuroendocrine). Anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, xác định khối u kèm xuất huyết trong phế quản gốc phải, máu tràn xuống khoang ngực, lấp gần như toàn bộ phổi phải gây suy hô hấp nặng.

Êkíp phẫu thuật bằng phương pháp gây mê thông khí chọn lọc một phổi để ngăn máu bên phổi tổn thương tràn sang lá phổi lành. Giải pháp tạo ra không gian thuận lợi để cắt thùy phổi, ngăn ngừa tình trạng thiếu oxy trong quá trình phẫu thuật.

Sau 6 giờ, bác sĩ cắt bỏ thùy trên phổi phải chứa u, nạo vét hạch, lấy ra máu đông bít tắc toàn bộ phế quản gốc phải. Sau đó, tái tạo phế quản gốc phải, mở rộng phế quản trung gian, phục hồi toàn bộ hai thùy phổi (thùy giữa và thùy dưới) còn lại bên phải, thiết lập lại đường thở.

Phó giáo sư Vĩnh khám cho anh Minh sau ca mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Anh Minh thở dễ dàng, hết khàn tiếng, chỉ số hô hấp, tuần hoàn dần ổn định sau 24 giờ. Người bệnh đủ sức khỏe để tiếp tục điều trị bổ sung (hóa - xạ trị). Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là loại ung thư biểu mô tuyến vảy hỗn hợp (Adenosquamous Carcinoma), không giống kết quả sinh thiết ban đầu.

Phó giáo sư Vĩnh khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những dấu hiệu bất thường của cơ thể như ho, khó thở, nuốt nghẹn kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân... Đây có thể là những dấu hiệu sớm của bệnh lý nguy hiểm ở đường hô hấp và tiêu hóa. Phát hiện sớm khối u giúp lựa chọn phương pháp sinh thiết phù hợp, điều trị bảo tồn chức năng cơ quan với chi phí tối ưu so với bệnh ở giai đoạn muộn.

Bảo Anh

* Tên người bệnh đã được thay đổi