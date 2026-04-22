U tuyến yên khiến người phụ nữ tăng chiều cao bất thường ở tuổi 40

TP HCMChị Trân, 40 tuổi, bất ngờ cao thêm 5 cm, mặt dần hóa nam tính, ngực tiết sữa, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh to đầu chi do u tuyến yên.

Sau khi cao thêm 5 cm, chị Trân thường xuyên rối loạn kinh nguyệt, mệt mỏi. Khi ngực tiết sữa dù không mang thai, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM xét nghiệm cho thấy nồng độ hormone của tuyến yên tăng 30 lần so với bình thường, cụ thể hormone prolactin là 870 ng/ml (bình thường dưới 29 ng/ml).

ThS.BSCKII Trần Nguyễn Quỳnh Trâm, Phó khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết chị Trân có khối u ở dưới hố yên (đáy sọ não), đường kính hơn 1 cm dẫn đến tăng tiết hormone tăng trưởng (GH). Đây là nguyên nhân khiến chị vẫn tiếp tục cao lên dù quá tuổi dậy thì. Khuôn mặt chị còn biến đổi, từ thon tròn thành góc cạnh, thô ráp, mũi và môi dày hơn, bàn tay và bàn chân to ra (to đầu chi), răng không thẳng hàng như trước, đổ mồ hôi nhiều kèm cao huyết áp.

Bác sĩ Trâm tái khám cho chị Trân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tình trạng ngực tiết sữa và rối loạn kinh nguyệt của chị Trân có thể do u tuyến yên gây tăng tiết hormone prolactin. Đây là hormone có vai trò điều hòa sự phát triển tuyến vú và quá trình tiết sữa ở phụ nữ. Prolactin tăng quá mức, có thể gây ra các rối loạn như vô sinh, rối loạn kinh nguyệt, tiết dịch giống sữa ở phụ nữ.

Người nhà chị Trân mắc hội chứng MEN1 (hội chứng di truyền gây ra các khối u ở nhiều tuyến nội tiết). Theo bác sĩ Trâm, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng u tuyến yên của người bệnh.

Người bệnh được phẫu thuật lấy khối u tuyến yên bằng phương pháp mổ nội soi xuyên qua mũi. Sau hai tiếng, êkíp loại bỏ khối u tuyến yên, không gây tổn thương vùng lân cận như mạch máu, dây thần kinh, nhu mô não...

Hậu phẫu 5 ngày, chị không còn đau đầu, ngực không còn tiết sữa, huyết áp kiểm soát tốt, tiếp tục tái khám.

Hầu hết các u tuyến yên đều lành tính và có thể được chữa trị khỏi bằng cách dùng thuốc, phẫu thuật hoặc xạ trị. Một số ít u tuyến yên có thể hoạt động mạnh hơn dẫn đến tái phát hoặc trở thành ác tính (ung thư) và lan sang những bộ phận khác trong cơ thể.

Dấu hiệu của u tuyến yên không điển hình nên ít được phát hiện sớm, người bệnh thường chỉ đi khám khi khối u phát triển gây ra những biến đổi về hormone hoặc ngoại hình.

Tỷ lệ thành công khi điều trị u tuyến yên thường phụ thuộc vào thời gian phát hiện bệnh, loại và kích thước khối u, sức khỏe của người bệnh, phương pháp điều trị... Bác sĩ Trâm khuyến cáo người bệnh cần khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện các bất thường, điều trị kịp thời.

Bạch Dương

*Tên người bệnh đã được thay đổi