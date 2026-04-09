U mỡ to bằng quả thận

TP HCMAnh Tài, 52 tuổi, đau tức hông và lưng, bác sĩ phát hiện khối u 11 cm hình thành từ mô mỡ, to bằng quả thận.

ThS.BS Nguyễn Trường Hoan, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối u lớn cỡ quả thận (kích thước thận bình thường 9-12 cm), có nguy cơ vỡ gây xuất huyết bất cứ lúc nào. U còn chèn ép nhu mô thận, dẫn đến suy giảm chức năng thận, đồng thời chèn ép niệu quản gây tắc nghẽn đường tiểu khiến thận ứ nước, nhiễm trùng thận và hỏng thận hoàn toàn.

Theo bác sĩ Hoan, u mỡ cơ mạch thận trên 4 cm thường được cân nhắc can thiệp, song trường hợp anh Tài khối u quá lớn nên cần điều trị qua hai giai đoạn.

Ban đầu, bác sĩ thực hiện thủ thuật thuyên tắc mạch khiến khối u thiếu máu, giảm kích thước và hạn chế chảy máu. Sau hơn một tháng, anh Tài được phẫu thuật nội soi lấy trọn khối u, nhờ kỹ thuật nút mạch và dao sóng siêu âm cao tần. Bác sĩ bảo toàn thận lành và các mạch lớn, đồng thời tái tạo hình dạng thận cho người bệnh.

Anh Tài xuất viện sau hai ngày hậu phẫu, cần tránh mang vác nặng, vận động nhẹ nhàng, uống đủ nước, ăn nhiều chất xơ, hạn chế muối và quá nhiều đạm, tái khám theo chỉ định.

Bác sĩ Hoan (bên phải) và êkíp phẫu thuật nội soi bóc tách khối u cho anh Tài. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

U mỡ thận là một trong những khối u lành tính thường gặp ở thận. Đa phần các khối u nhỏ dưới 4 cm thường không gây triệu chứng rõ ràng và chỉ được phát hiện tình cờ khi siêu âm hoặc chụp CT. Khi u phát triển lớn, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như đau âm ỉ vùng hông lưng, tiểu ra máu hoặc cảm nhận khối bất thường ở bụng.

Nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, khối u vỡ có thể gây chảy máu ồ ạt khoang quanh thận, biểu hiện bằng đau bụng dữ dội, chóng mặt, vã mồ hôi và tụt huyết áp, đe dọa tính mạng. Khi u còn nhỏ, bác sĩ có thể cắt u và bảo tồn thận; với u lớn, có thể phải cắt toàn bộ thận.

Bác sĩ Hoan khuyến cáo khi có dấu hiệu đau tức vùng hông lưng kéo dài, cảm giác nặng bụng, đầy hơi, nhanh no hoặc buồn nôn... cần đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Người bệnh nên đến bệnh viện có chuyên khoa điện quang can thiệp và ngoại tiết niệu để được phối hợp điều trị hiệu quả, hạn chế biến chứng.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi