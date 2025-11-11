U bạch huyết to bằng 1/3 cơ thể bé trai

TP HCMBé Hưng chào đời với khối u mạch bạch huyết nhỏ ở vùng bụng bìu, hai năm qua to gần bằng 1/3 cơ thể chèn ép vùng bụng dưới.

BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bé bị u mạch bạch huyết thể hỗn hợp, tức có cả thành phần microcystic (nang nhỏ) và macrocystic (nang lớn) nằm rải rác phần thân dưới. Khối u lớn nhất kích thước bên ngoài dày 6 mm, dài 24 cm, chiếm gần hết một nửa cơ thể về chiều ngang và gần 1/3 chiều dọc (bé cao 92 cm). Một phần khối u ở trong bụng kích thước 39x44x53 mm đẩy lệch bàng quang bên trái, chèn ép cơ quan lân cận.

Êkíp phẫu thuật đánh giá việc bóc tách toàn bộ khối u có thể làm tổn thương các mạch máu, thần kinh xung quanh cao, khiến bệnh nhi mất máu nhiều, khả năng tái phát cao. Phẫu thuật còn gây sẹo lớn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ sau này. Trong lần can thiệp này, các bác sĩ quyết định chích xơ ở những khối u lớn giúp bệnh nhi giảm áp lực, giảm triệu chứng cấp tính do xuất huyết, chèn ép. Mục tiêu điều trị là kiểm soát sự phát triển của khối u, ngăn ngừa biến chứng. Các khối u nhỏ hơn được tiếp tục theo dõi, nếu phát triển to hơn bác sĩ tiếp tục hút dịch hoặc tiêm xơ lại nếu cần.

Êkíp chích xơ ở vùng bìu, hông, lưng, rút được 150 ml dịch máu không đông. Bé giảm đau, đi đứng được, xuất viện sau một ngày.

Bác sĩ Trọng (ngoài cùng bên phải) can thiệp chích xơ cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

U mạch bạch huyết ở trẻ là khối u lành tính hình thành từ sự phát triển bất thường của hệ thống mạch bạch huyết trong quá trình phát triển của thai nhi. Hệ thống mạch bạch huyết là một phần của hệ miễn dịch, giúp thu thập, vận chuyển dịch bạch huyết (một chất lỏng chứa tế bào miễn dịch và chất thải) đi khắp cơ thể.

Triệu chứng dễ nhận thấy là khối u sưng to, mềm, không đau dưới da. Khối u thường xuất hiện ở vùng đầu, cổ, nhưng cũng có thể ở các vùng khác như nách, bẹn hoặc trong khoang bụng. Tùy vào vị trí xuất hiện mà khối u có thể gây nguy hiểm. U ở cổ có thể gây khó thở, khó nuốt, nếu kích thước lớn chèn ép khí quản hoặc thực quản. U ở mặt gây biến dạng khuôn mặt, ảnh hưởng đến thị lực hoặc thính giác do chèn ép các cấu trúc quan trọng.

Các khối u sẽ phát triển khi trẻ lớn lên. Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Với u nhỏ và không gây triệu chứng sẽ theo dõi, u có thể tự biến mất hoặc giảm kích thước theo thời gian; chích xơ để u lớn co lại, xơ hóa. Khối u lớn có nguy cơ biến chứng cần được phẫu thuật để loại bỏ toàn bộ.

U mạch bạch huyết lành tính song phụ huynh không nên chủ quan. Nếu trẻ có bất kỳ biểu hiện nào của bệnh cần đưa đi khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và lên kế hoạch điều trị phù hợp.

Đình Lâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi