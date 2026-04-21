Tỷ phú Trần Đình Long: Tham gia dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng 'không vì lợi nhuận'

Tỷ phú Trần Đình Long nói "tự hào, may mắn" tham gia dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, nên Hòa Phát không đặt lợi nhuận khi làm.

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4, tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, cho biết doanh nghiệp tham gia "ở mức độ đóng góp vừa phải" tại dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Công ty Đại Quang Minh giữ vai trò chi phối tại dự án này.

Dù thế, ông Long nhìn nhận đây là dự án lớn, tầm nhìn 100 năm nên "thấy tự hào và may mắn khi được tham gia". "Hòa Phát không đặt lợi nhuận lên hàng đầu khi thực hiện dự án, nhưng cũng không làm bằng mọi giá", tỷ phú Trần Đình Long nói.

Theo ông, dự án này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và đóng góp vào diện mạo hạ tầng của Thủ đô trong tương lai. "Dự án sẽ biến đổi hoàn toàn khu vực này thành một công trình kiến trúc lớn và xây dựng nên khu phố đô thị đẹp như ở Hàn Quốc, Trung Quốc. Sau này hàng năm có thể thu hút 30-40 triệu lượt khách, với hàng chục công viên chuyên đề", ông Long nói thêm.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long trả lời tại Đại hội đồng cổ đông, ngày 21/4. Ảnh: Tú Nghi

Ngoài dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, ban lãnh đạo Hòa Phát cho biết họ dự kiến nghiên cứu đầu tư các dự án hạ tầng, khu đô thị, nhà ở có tính thanh khoản cao, giá hợp lý với mặt bằng thu nhập của đại đa số người dân.

Dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô hơn 11.000 ha, tổng vốn sơ bộ 855.000 tỷ đồng. Trước đó, liên danh Đại Quang Minh - Văn Phú - Thaco - T&T - Hòa Phát đã đề xuất UBND TP Hà Nội xây 4 khu tái định cư. Các dự án này tập trung ở hai phường Hồng Hà, Lĩnh Nam và xã Mê Linh, Bát Tràng với tổng diện tích hơn 113 ha.

Ngoài bất động sản, Chủ tịch Trần Đình Long nói sản xuất thép vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi của Hòa Phát. Ông dự báo thị trường khả quan nhờ xu hướng chung của thế giới, và dự án thép Hòa Phát Dung Quất 2 đã hoàn thành, có sản phẩm từ tháng 9/2025.

Đầu năm nay, Hòa Phát khởi công xây dựng nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt, công suất 700.000 tấn một năm. Trước băn khoăn về khả năng tiêu thụ thép ray, ông Long nói cổ đông "yên tâm" bởi đây là sản phẩm chủ lực của nhà máy, nhưng không phải duy nhất. Ngoài công suất khoảng 200.000 tấn ray mỗi năm, nhà máy còn có thể sản xuất 500.000 tấn thép hình, thép góc - những sản phẩm truyền thống trên thị trường.

Ông cũng khẳng định tập đoàn này "không lo ngại, không chủ quan" trước sự xuất hiện của các đối thủ mới trên thị trường, như VinMetal - một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Vingroup. "Năm ngoái đã có những câu hỏi tương tự về các đối thủ khác, năm nay là câu chuyện của VinMetal, và sang năm hoàn toàn có thể tiếp tục xuất hiện thêm các thương hiệu mới", ông nói.

Vì thế, sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh mang đến động lực lớn cho đội ngũ nhân sự. "Nhờ có áp lực, bộ máy mới có động lực để hoàn thiện và phát triển", ông nói thêm.

Hòa Phát đang giữ vị trí số 1 Việt Nam về thị phần thép xây dựng và ống thép, lần lượt chiếm 37,6% và 31,2%. Năm ngoái, doanh thu của tập đoàn đạt hơn 158.330 tỷ đồng , trong đó sản xuất thép đóng góp 93%. Sản lượng bán hàng thép lần đầu tiên vượt 10 triệu tấn, riêng thép cuộn cán nóng (HRC) tăng trưởng trên 70%.

Năm nay, doanh nghiệp của ông Trần Đình Long đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ, tăng lần lượt 33% và 42% so với thực hiện năm 2025. Riêng quý I, doanh thu đạt hơn 53.500 tỷ đồng , tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 9.056 tỷ , tăng 169% - mức cao nhất kể từ quý III/2021.

Phương Dung