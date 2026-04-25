Tỷ lệ ủng hộ ông Putin xuống thấp nhất kể từ đầu chiến sự Ukraine

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin giảm xuống dưới 66%, mức thấp nhất kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra, theo cơ quan thăm dò nhà nước Nga.

Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VTsIOM), tổ chức nghiên cứu xã hội học và thăm dò ý kiến công chúng lâu đời và lớn nhất tại Nga, ngày 24/4 công bố khảo sát dư luận được thực hiện từ ngày 13/4 đến 19/4, lấy ý kiến của khoảng 1.600 người mỗi ngày trên 80 vùng ở Nga.

Kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin giảm tuần thứ 7 liên tiếp, xuống 65,6%, mức thấp nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Tỷ lệ ủng hộ ông Putin tăng vọt sau khi chiến sự Ukraine bùng phát, từ 64,3% lên gần 80% vào tháng 3/2022. Theo VTsIOM, con số này duy trì trên 75% trong phần lớn thời gian chiến sự, dù từng có vài đợt giảm ngắn sau khi Nga công bố lệnh động viên một phần hồi năm 2022.

Đến đầu tháng 3, tỷ lệ ủng hộ ông Putin là 73,3% và liên tiếp giảm trong những tuần sau đó. VTsIOM cho biết khi tỷ lệ tín nhiệm với cá nhân Tổng thống Nga cũng giảm từ hơn 77% xuống 71% trong cùng giai đoạn.

Trong thăm dò mới, hơn 24% số người được hỏi nói rằng họ "không tin tưởng" ông Putin, hơn 31% "không tán thành các hoạt động của chính phủ".

VTsIOM không nêu nhận định về lý do tỷ lệ ủng hộ ông Putin giảm trong gần hai tháng qua. Tổng thống Nga hồi tuần trước yêu cầu các quan chức cấp cao tìm cách tái khởi động nền kinh tế sau hai tháng đầu năm suy giảm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo ở New Delhi ngày 5/12/2025. Ảnh: AP

Tỷ lệ tín nhiệm Thủ tướng Mikhail Mishustin cũng giảm xuống 53,8%, trong khi mức tín nhiệm với Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, người thường xuyên đưa ra các tuyên bố cứng rắn với phương Tây, tăng lên 36,8%.

Tổng thống Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 trong cuộc bầu cử hồi năm 2024. Nếu hoàn tất nhiệm kỳ 6 năm vào năm 2030, ông Putin sẽ vượt Josef Stalin để trở thành lãnh đạo Nga tại nhiệm lâu nhất kể từ thời Catherine Đại đế. Về lý thuyết, ông có thể tiếp tục tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa và lãnh đạo nước Nga đến năm 2036.

Khi ông Putin bắt đầu lên nắm quyền từ năm 2000, nước Nga đang trải qua giai đoạn khó khăn, với tăng trưởng GDP âm suốt gần thập kỷ, chính phủ luôn trong tình trạng khủng hoảng ngân sách và chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong GDP toàn cầu.

Sau 4 nhiệm kỳ tổng thống và một nhiệm kỳ thủ tướng, ông Putin đã giúp Nga thay đổi trên nhiều lĩnh vực. Trong 10 năm kể từ 1999 đến 2008, GDP Nga tăng 94% và GDP bình quân đầu người tăng lên gấp đôi. Tỷ trọng của Nga trong kinh tế toàn cầu cũng tăng từ 2% lên khoảng 4%.

Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến chiến sự Ukraine trong hơn 4 năm qua đã khiến nền kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn, trong khi chi tiêu cho quân sự không ngừng tăng.

Năm 2024, Ngân hàng Trung ương Nga đã mạnh tay tăng lãi suất cơ bản lên mức 21% trong một nỗ lực quyết liệt nhằm hạ nhiệt nền kinh tế đang phát triển quá nóng do chi tiêu quân sự. Động thái này đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ giới lãnh đạo doanh nghiệp, những người cảnh báo rằng chi phí đi vay cao ngất ngưởng sẽ kìm hãm đà tăng trưởng.

Cơ quan này hôm 24/4 hạ lãi suất cơ bản từ mức 15% xuống 14,5%, đợt cắt giảm thứ 8 liên tiếp kể từ khi bắt đầu thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ, đảo ngược động thái từng nâng chi phí đi vay lên mức cao nhất trong hai thập kỷ trước đó nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát tăng vọt.

