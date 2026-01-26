Tỷ lệ doanh nghiệp Nhật có lãi ở Việt Nam cao nhất 16 năm

Tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam dự kiến có lãi trong năm tài chính 2025 (kết thúc vào tháng 3/2026) đạt 67,5%, cao nhất từ 2009.

Thông tin được nêu trong kết quả Khảo sát thực trạng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài năm tài chính 2025, do Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) công bố chiều 13/2.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm tỷ lệ này vượt trung bình ASEAN (65,3%). Trong khu vực, tỷ lệ làm ăn có lãi ở Việt Nam đứng sau Philippines (75,3%) và Indonesia (69,1%).

So với 2024, tỷ lệ doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam dự kiến có lãi tăng 3,4 điểm phần trăm. Trong khi, 17,6% doanh nghiệp đối diện thua lỗ, giảm 1,7 điểm. Doanh nghiệp ngành chế tạo có tình hình tích cực hơn, với hơn 74% dự kiến có lãi, so với 61,2% ngành phi chế tạo. Riêng kinh doanh bất động sản, giáo dục, y tế, chứng kiến tỷ lệ lợi nhuận tăng từ 20 điểm trở lên.

Theo ông Okabe Mitsutoshi, Trưởng đại diện Jetro tại TP HCM, các doanh nghiệp ngành chế tạo có lợi nhuận tăng chủ yếu là nhóm sợi/dệt may, nhờ nhu cầu đơn hàng tăng. Nhóm phi chế tạo ghi nhận ăn nên làm ra là các doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ nhờ nhu cầu nội địa tăng.

Dự báo lợi nhuận cho năm tài chính 2026 tại Việt Nam, có 47,6% doanh nghiệp Nhật cho rằng cải thiện, cao hơn trung bình khu vực là 42,7%.

Sản xuất xe máy điện tại nhà máy Honda Việt Nam ở Vĩnh Phúc, ngày 27/3/2025. Ảnh: Nguyễn Linh

Với tình hình ăn nên làm ra, tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản định mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong 1-2 năm tới là 56,9%, năm thứ hai liên tiếp cao nhất Đông Nam Á. So với 2024, kết quả này tăng 0,8 điểm phần trăm.

Tỷ lệ doanh nghiệp trong ngành chế tạo và phi chế tạo có ý định mở rộng lần lượt là 51,1% và 61,7%. "Doanh nghiệp trong hai ngành đều đưa ra lý do mở rộng kinh doanh là nhu cầu tại thị trường nội địa mở rộng và xuất khẩu tăng", ông Okabe Mitsutoshi, Trưởng đại diện Jetro tại TP HCM cho biết.

Tính trên tất cả thị trường châu Á - Thái Bình Dương mà Jetro khảo sát, tỷ lệ doanh nghiệp Nhật dự định mở rộng kinh doanh tại Việt Nam chỉ đứng sau Ấn Độ, Pakistan và tương đương Bangladesh.

Doanh nghiệp Nhật đánh giá 3 điểm hấp dẫn hàng đầu của môi trường kinh doanh Việt Nam là quy mô thị trường/tiềm năng tăng trưởng (68,4%), chi phí nhân công thấp (55,2%) và tình hình chính trị - xã hội ổn định (53,2%). Tất cả đều ghi nhận mức tăng so với năm trước.

Tuy nhiên, khảo sát cũng ghi nhận các rủi ro khiến doanh nghiệp Nhật e dè như thủ tục hành chính và thuế phức tạp, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, chi phí nhân công tăng. Riêng thủ tục hành chính vẫn là thách thức lớn nhất, với 67,5% phản ánh, tiếp tục tăng so với 2024.

Nhật Bản đứng thứ tư về vốn FDI đăng ký mới vào Việt Nam năm 2025, đạt 1,62 tỷ USD, tăng 9,4% so với 2024, theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính). Ông Okabe Mitsutoshi cho biết gần đây đã đón tiếp các đoàn doanh nghiệp liên quan các công nghệ mới, tiên tiến đến kết nối.

"Các doanh nghiệp trong ngành bán dẫn, điện tử đang đến thăm dò, khảo sát. Ngoài ra, nhiều công ty Nhật tìm đến các startup Việt để phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường trong chuyển đổi số, AI. Tôi nghĩ xu hướng này sẽ gia tăng", ông nhận định.

Nhận định về mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn tới, ông Okabe Mitsutoshi khuyến nghị Việt Nam cần thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình thông qua cải cách sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và nuôi dưỡng doanh nghiệp khởi nghiệp.

Viễn Thông