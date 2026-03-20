Tuyệt vọng vì rải hồ sơ 500 nơi nhưng bị từ chối tất cả

AnhCó bằng xuất sắc, thông thạo nhiều ngoại ngữ nhưng dù nộp hàng trăm đơn ứng tuyển, nhiều người trẻ chỉ nhận lại sự im lặng hoặc lời từ chối.

Chỉ trong vòng hai tháng kể từ khi lấy bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, Charlotte Briggs đã nộp đơn vào 500 vị trí. Nỗ lực suốt ba năm để lấy bằng loại giỏi, nhưng giờ đây, Charlotte cay đắng khi không tìm được việc nào vì hồ sơ thiếu kinh nghiệm.

"Bạn phải nỗ lực gấp 10 lần mới có được một vị trí mà 10 năm trước chỉ cần tốt nghiệp đại học là nắm chắc trong tay", Charlotte nói.

Trường hợp của Charlotte không phải cá biệt. Theo số liệu mới từ Cục thống kê quốc gia Anh (ONS), tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi 16-24 tại thủ đô London đã chạm mức 22,5%. Tính chung trên toàn nước Anh, con số này là 16,1% - mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Riêng tại London, trong quý cuối của năm 2025, khoảng 125.000 người trẻ thất nghiệp, tăng 22.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp chung ở khu vực này đang đứng ở mức 7,6%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 5,2% của cả nước.

Avnee Morjaria, phó giám đốc Viện nghiên cứu chính sách công của Anh, nhận định đây là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy thị trường lao động đang suy yếu. "Ngành dịch vụ, bán lẻ đang gặp khó khăn, chi phí thuê nhân công trẻ tăng cao khiến các vị trí cho người mới tốt nghiệp trở nên khan hiếm", bà phân tích.

Hiện, Charlotte phải sống dựa vào trợ cấp xã hội – lựa chọn mà cô gọi là "bước đường cùng". Dù vậy, cô kiên quyết không làm những công việc lao động phổ thông trong ngành bán lẻ hay nhà hàng vì lo sợ sẽ không có cơ hội thăng tiến đúng chuyên môn đã học.

Charlotte Briggs. Ảnh: BBC

Cùng cảnh ngộ, Theo dal Pozzo (23 tuổi), có bằng Thạc sĩ xuất sắc ngành Khoa học máy tính, cũng đã rải hơn 500 hồ sơ và bị từ chối tất cả. Theo cho rằng sự bùng nổ của AI đang khiến cuộc đua tìm việc trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

"Mọi người dùng AI để viết hồ sơ, còn doanh nghiệp dùng AI để quét CV. Rất khó để làm mình nổi bật giữa đám đông", anh nói.

Thị trường lao động ngành dịch vụ cũng đang lung lay. Hiệp hội Du lịch - Khách sạn Anh ước tính khoảng 100.000 việc làm đã biến mất kể từ cuối năm 2024 do chi phí vận hành tăng vọt.

Khó khăn về kinh tế đang kéo theo những hệ lụy tâm lý. Trina Rodden, đại diện tổ chức từ thiện Shaw Trust, cho biết sự tự tin của người trẻ đang chạm đáy. Nhiều người rơi vào trạng thái lo âu, cô lập, thậm chí nhốt mình trong phòng và cắt đứt liên lạc với bên ngoài.

Hadil Haidar, 22 tuổi, một người thông thạo ba thứ tiếng, cũng đang nản lòng sau khi nộp hơn 70 bộ hồ sơ và phát tờ rơi tìm việc khắp nơi. Cô cho rằng thế hệ của mình chịu thiệt thòi lớn do đại dịch Covid-19, khi các đợt phong tỏa khiến họ mất đi cơ hội thực tập và kỹ năng chuyển đổi từ trường học sang môi trường làm việc.

Trước thực trạng này, chính quyền London tuyên bố việc hỗ trợ thanh niên tìm kiếm công việc có thu nhập tốt là "ưu tiên hàng đầu". Một kế hoạch đầu tư trị giá hơn 147 triệu bảng Anh được triển khai nhằm đào tạo và xóa bỏ rào cản việc làm.

Ở cấp độ quốc gia, chính phủ Anh dự kiến chi gần 1 tỷ bảng để tạo 200.000 việc làm, bao gồm khoản trợ cấp 3.000 bảng cho các doanh nghiệp tiếp nhận người trẻ thất nghiệp dài hạn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời, tình trạng thất nghiệp sớm sẽ để lại "vết sẹo" vĩnh viễn cho một thế hệ, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và sức khỏe của họ trong tương lai.

Bất chấp thực tại xám xịt, những người trẻ như Theo hay Hadil vẫn giữ cho mình sự lạc quan.

"Tôi đang mong chờ một tương lai tươi sáng hơn, vì tôi biết chắc chắn nó sẽ tốt hơn hiện tại", Theo chia sẻ.

Theo, thạc sĩ Khoa học máy tính, rải hơn 500 hồ sơ xin việc mà không thành công. Ảnh: BBC

Khánh Linh (Theo BBC, Altitudes Magazine)