Lần đầu tiên trong mùa đông 2022-2023 mưa tuyết xuất hiện tại đỉnh Fansipan vào sáng 28/12 và dự kiến kéo dài trong vài ngày.

Tuyết rơi trên đỉnh Fansipan Tuyết rơi trên đỉnh Fansipan, sáng 28/12. Video: Sun World Fansipan Legend

Khoảng 5h, khu vực đỉnh núi Fansipan cao 3.143 m ở Lào Cai xuất hiện mưa tuyết và kéo dài đến thời điểm hiện tại. Một nhân viên làm việc ở đỉnh núi cho biết, hiện nhiệt độ ngoài trời ghi nhận -5 độ C, tuyết đang rơi dày thêm. Diện mưa tuyết đã mở rộng xuống độ cao 2.800 m.

Tại đỉnh Fansipan, lớp tuyết dày 2 cm phủ trắng khu vực chụp ảnh với biểu tượng đỉnh núi và các mái chùa Việt cổ. Ở phía dưới, tuyết cũng phủ kín cành cây tạo nên khung cảnh trắng xoá.

Mưa tuyết trên đỉnh Fansipan, sáng 28/12. Ảnh: Sun World Fansipan Legend

Ông Lưu Minh Hải, nguyên Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết nguyên nhân mưa tuyết do đợt không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 1.500 m. Dạng tuyết bay ở Fansipan hôm nay tương tự với thời điểm tháng 2/2021. Vì vậy dự kiến những ngày tiếp theo, mưa tuyết tiếp tục rơi và phủ dày đỉnh Fansipan.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng nay mới chỉ có ba khu vực ghi nhận nhiệt độ dưới 10 độ C, gồm Đồng Văn (Hà Giang) ghi nhận nhiệt độ 4 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) gần 6 độ C, Sa Pa 8 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 9 độ C.

Trước đó, ngày 17-18/12, một đợt không khí lạnh đã kéo nhiệt độ Fansipan xuống -2 độ C, xuất hiện băng giá trong hai ngày. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này mang tính khô và không kết hợp cùng hội tụ gió nên không xảy ra mưa tuyết.

Cơ quan khí tượng dự báo, đợt không khí lạnh này sẽ gây rét đậm, rét hại, băng giá, mưa tuyết ở nhiều khu vực miền Bắc. Trọng tâm của đợt rét là ngày 29-30/12.