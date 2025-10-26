Tuyết rơi giữa mùa thu ở Trung Quốc

Giữa tháng 10, nhiều khu vực miền Bắc Trung Quốc bất ngờ đón tuyết đầu mùa, sớm hơn thường lệ gần một tháng, tạo nên khung cảnh giao mùa hiếm gặp.

Nhiều địa phương miền Bắc Trung Quốc ghi nhận tuyết đầu mùa sớm hơn trung bình những năm trước. Ngày 19/10, tuyết rơi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, khiến người dân phải che ô giữa trời tuyết trong tiết thu. Đây là một trong những trận tuyết sớm nhất trong nhiều năm qua tại khu vực Đông Bắc.

Người dân che ô đi trong tuyết giữa mùa thu tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, ngày 19/10. Ảnh: IC

Tại thủ đô Bắc Kinh, khu vực vùng núi Diên Khánh đã xuất hiện mưa tuyết vào ngày 22/10, sớm hơn khoảng 10 ngày so với trung bình nhiều năm. Tuyết phủ nhẹ trên sườn núi Ngọc Đô và mái nhà cổ ở làng Giang Thủy Hà, trấn Thanh Thủy, quận Môn Đầu Câu, tạo nên cảnh sắc mùa đông hiếm gặp giữa tháng 10. Theo cơ quan khí tượng địa phương, nhiệt độ vùng núi giảm nhanh xuống chỉ còn vài độ C, đủ để tạo nên mưa tuyết dù thời tiết vẫn trong tiết thu.

Ở phía tây bắc đất nước, khu vực Ninh Hạ cũng ghi nhận tuyết rơi trong cùng thời gian. Đêm 16 đến rạng sáng 17/10, các thành phố Cổ Nguyên và Trung Vệ có tuyết phủ trắng đường, trạm quan trắc Lục Bàn Sơn đo được lớp tuyết dày khoảng 5 cm. Người dân địa phương cho biết đây là lần tuyết rơi sớm hiếm thấy trong nhiều năm, thu hút nhiều người ra ngoài chụp ảnh, ngắm cảnh tuyết xen lẫn sắc thu.

Ở cực bắc Trung Quốc, thành phố Mô Hồ, tỉnh Hắc Long Giang, cũng ghi nhận trận tuyết đầu mùa với cường độ mạnh vào đầu tháng 10. Đây là đợt tuyết rơi sớm nhất kể từ đầu năm, khiến nhiệt độ giảm xuống gần 0 độ C.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) cho biết những đợt tuyết giữa tháng 10 xuất hiện do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía nam kết hợp với độ ẩm cao ở các khu vực miền núi. Hiện tượng này khiến nền nhiệt ở nhiều nơi giảm sâu, một số vùng ghi nhận nhiệt độ thấp hơn trung bình từ 4-5 độ C.

Ảnh flycam ngày 21/10 ghi lại cảnh khu thắng cảnh Hoàng Long , Tứ Xuyên phủ tuyết đầu mùa. Ảnh: Sun Jiapeng/Xinhua

Đợt không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến khu vực miền Đông. Tại Thượng Hải, sáng 20/10, mưa lớn và gió mạnh chấm dứt thời tiết oi bức kéo dài, trong khi ở tỉnh Chiết Giang, hơn 70 tuyến vận tải hành khách tạm dừng hoạt động và khu thắng cảnh núi Phổ Đà phải sơ tán gần 50.000 du khách do gió giật mạnh.

CMA nhận định tuyết đến sớm ở một số khu vực, nhưng nền nhiệt trung bình của mùa đông năm nay trên phạm vi toàn quốc được dự báo ở mức trung bình hoặc cao hơn một chút so với các năm trước. Cơ quan này khuyến cáo người dân cần đề phòng các đợt dao động nhiệt mạnh, khi thời tiết có thể chuyển lạnh hoặc ấm lên đột ngột trong thời gian ngắn.

Mai Phương (Theo Globaltimes, CGTN)