Tuyển thủ U23 Việt Nam 'cứu' Ninh Bình ở V-League

Gia LaiLê Văn Thuận kiếm về phạt đền rồi dứt điểm đẳng cấp giúp Ninh Bình hạ HAGL 2-1 và có chiến thắng đầu tiên tại V-League trong năm 2026.

Phút 65, Lê Văn Thuận bứt tốc vào vòng cấm từ biên phải, rồi ngoặt bóng khiến Phan Du Học phạm lỗi. Trọng tài Đỗ Anh Đức không thổi phạt khiến các thành viên Ninh Bình phản ứng mạnh ở khu kỹ thuật. Nhưng sau khi xem lại video, ông đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Geovane Magno đặt lòng chân trái vào góc thấp trái để đánh lừa thủ môn Trần Trung Kiên và gỡ hòa 1-1.

Đến phút 84, từ ngoài vòng cấm chếch biên phải, Văn Thuận giơ chân lên lắc một nhịp, rồi đẩy bóng sang trái trước khi đặt lòng chân trái vào góc xa. Bóng đập đất khiến Trung Kiên bay người hết cỡ cũng không ngăn được bàn thua. Trong khi đó, Thuận chạy về góc sân để ngồi lên biển quảng cáo, rồi giang hai tay mừng ngạo nghễ hướng về phía các đồng đội đang chạy đến chia vui.

Tiền vệ CLB Ninh Bình Lê Văn Thuận mừng bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước HAGL ở vòng 17 V-League 2025-2026, trên sân Pleiku ở Gia Lai ngày 5/4/2026. Ảnh: Ninh Bình FC

Lê Văn Thuận, sinh năm 2006, là tài năng trẻ gốc Thanh Hóa. Anh nổi bật với vóc dáng gầy nhưng có tốc độ tốt và chân trái khéo, rồi được giới cầu thủ đặt biệt danh là "Lamine Yamal xứ Thanh".

CLB Thanh Hóa cho Thuận ra mắt V-League từ mùa 2024-2025, rồi nhận danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất giải, với 2 bàn sau 15 trận. Sang mùa này, Thuận tiếp tục ghi 1 bàn sau 10 trận, trước khi chuyển đến Ninh Bình ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Pha lập công vào lưới HAGL là bàn đầu tiên của Thuận cho đội bóng mới, sau 5 trận.

Ở cấp đội tuyển, Thuận từng đứng nhì giải U16 Đông Nam Á 2022. Từ năm 2025, anh nằm trong đội hình vô địch U23 Đông Nam Á, giành HC vàng SEA Games 33 và đứng thứ ba U23 châu Á 2026. Tiền vệ này trở thành quân bài dự bị chiến lược, với những bàn thắng quan trọng, như mở tỷ số trong trận thắng Philippines 2-0 tại bán kết SEA Games, hay ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan tại vòng bảng U23 châu Á.

HAGL 1-2 Ninh Bình Diễn biến chính trận HAGL 1-2 Ninh Bình.

Trước khi Văn Thuận tỏa sáng, Ninh Bình gặp nhiều khó khăn trước HAGL trên sân Pleiku. Đoàn quân HLV Vũ Tiến Thành vắng Nguyễn Hoàng Đức vì chấn thương, còn tiền đạo Imoh Friday bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Đội khách bị Võ Đình Lâm chọc thủng lưới ở phút 12, rồi suýt thua thêm ở phút 37 nếu đối phương không việt vị.

Đây là trận thắng đầu tiên của Ninh Bình tại V-League trong năm 2026, sau 5 trận toàn hòa và thua, đồng thời là chiến thắng thứ hai sau khi hạ PVF-CAND 3-2 tại tứ kết Cup Quốc gia. Ninh Bình củng cố vị trí thứ ba V-League với 31 điểm, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 13 điểm. Trong khi đó, HAGL lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với hai đội cuối bảng. Họ đang đứng thứ 12 với 15 điểm, hơn Đà Nẵng và PVF-CAND ba điểm.

Đội hình xuất phát

HAGL: Trần Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt, Jairo Filho, Võ Phước Bảo, Phan Du Học, Nguyễn Hữu Anh Tài, Võ Đình Lâm, Cao Hoàng Minh, Thanh Nhân, Marciel Silva, Elisio Batista

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Đỗ Thanh Thịnh, Trần Bảo Toàn, Lê Ngọc Bảo, Dụng Quang Nho, Đức Chiến, Trương Tiến Anh, Trần Thành Trung, Geovane Magno, Quốc Việt, Phạm Gia Hưng.

Hiếu Lương