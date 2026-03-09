Đại học Việt - Đức xét thí sinh đạt học bạ 8 điểm tiếng Anh trở lên

Trường Đại học Việt - Đức tuyển sinh 13 ngành, gồm hai ngành mới, yêu cầu điểm tiếng Anh ba năm THPT lên 8, tăng 0.5 so với năm ngoái.

Trường Đại học Việt - Đức ngày 8/3 cho biết năm 2026 tiếp tục xét tuyển bằng 5 phương thức: xét điểm bài thi TestAS, học bạ ba năm THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng, xét bằng tốt nghiệp THPT quốc tế hoặc chứng chỉ SAT, ACT. Trong đó, bài thi TestAS lần đầu được tổ chức trên máy tính tại trường, chia làm hai đợt, bắt đầu từ tháng 3.

Toàn bộ chương trình học bằng tiếng Anh, nên thí sinh cần chứng chỉ IELTS 5.0, hoặc đạt 75/100 ở bài thi tiếng Anh riêng của trường, hoặc có điểm trung bình tiếng Anh ba năm THPT từ 8 trở lên - cao hơn năm ngoái 0.5.

Hai chương trình mới là Kỹ thuật y sinh và Quản trị kinh doanh số và quốc tế, đều dự kiến tuyển 30 sinh viên.

Theo PGS.TS Phạm Thành Dương, trưởng khoa Kỹ thuật, ngành Kỹ thuật y sinh nhằm đào tạo các kỹ sư chuyên về thiết bị y tế, trong bối cảnh già hóa dân số, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao.

Còn ngành Quản trị kinh doanh số và quốc tế sẽ tập trung vào khoa học ứng dụng, mở rộng lựa chọn cho sinh viên ngoài các chương trình cũ định hướng nghiên cứu, theo TS Lê Minh Hạnh, điều phối viên học tập nhóm ngành kinh tế.

Dự kiến trường sẽ tuyển tổng cộng hơn 1.000 sinh viên cho khóa mới.

Đại diện trường Đại học Việt - Đức tư vấn cho thí sinh, tháng 3/2026. Ảnh: Fanpage trường

Ngoài bằng của trường Đại học Việt - Đức, sinh viên một số ngành (như Khoa học máy tính) muốn nhận một bằng nữa của trường ở Đức cần học 1-2 kỳ trao đổi. Trước đó, họ phải hoàn thành một số môn chuyên ngành và đạt trình độ tiếng Đức theo yêu cầu.

Kỳ trao đổi thường bắt đầu vào năm thứ ba, trong 6-12 tháng. Tối đa 20% số sinh viên có thành tích tốt nhất của mỗi ngành sẽ được nhận học bổng của Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD), gồm vé máy bay (1.200 euro) và sinh hoạt phí hàng tháng (930 euro).

DAAD còn trao học bổng 100% học phí và sinh hoạt phí một năm học, theo ông Đỗ Minh Việt, đại diện DAAD tại Việt Nam. Tiêu chí xét chọn dựa trên thành tích và ngoại ngữ, cũng lấy tối đa 20% sinh viên mỗi ngành.

Các tân sinh viên có cơ hội nhận học bổng tài năng của trường Đại học Việt Đức dựa trên thành tích. Ba mức học bổng tương ứng với 100%, 50% và 25% học phí. Ông Dương cho hay ít nhất 15% sinh viên được nhận hỗ trợ này.

Một loại khác là học bổng WUS cho những sinh viên có thành tích học tập tốt và hoàn cảnh khó khăn, trị giá 1.000 euro/suất, do Bộ Kinh tế, Năng lượng, Giao thông và Phát triển khu vực bang Hessen tài trợ.

Trường hiện có khoảng 4.500 sinh viên bao gồm cả đại học, thạc sĩ và tiến sĩ tới từ 17 quốc gia. Tất cả sinh viên ra được trường có việc làm, trong đó 95% cử nhân hệ đại học làm đúng ngành, theo dữ liệu trường cung cấp.

Học phí Đại học Việt - Đức năm 2025 khoảng 42,6-45,4 triệu đồng một học kỳ, tương đương hơn 85-90 triệu mỗi năm.

Khánh Linh