Đại học Cảnh sát nhân dân giảm chỉ tiêu, bỏ tuyển thẳng giải quốc tế

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển 300 sinh viên, giảm 120 so với năm ngoái, bỏ tuyển thẳng nhóm học sinh thi khoa học, kỹ thuật, Olympic quốc tế.

Trong đó, 5% chỉ tiêu dùng tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia (Phương thức 1). So với năm ngoái, trường không còn tuyển thẳng thí sinh thuộc đội tuyển thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc thí sinh được triệu tập vòng chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế, khu vực.

Còn lại, trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển sinh bằng điểm thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (Phương thức 2) và điểm đánh giá với điểm thi tốt nghiệp THPT (Phương thức 3). Trường chỉ tuyển sinh khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

Năm nay, 8 trường công an tuyển 2.070 sinh viên đại học chính quy, giảm 280 so với năm ngoái. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thuộc nhóm giảm nhiều nhất.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của Đại học Cảnh sát nhân dân:

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Tiếng Anh sẽ được tuyển thẳng.

Nếu xét theo phương thức 2, thí sinh phải có chứng chỉ ngoại ngữ từ 5.5 IELTS trở lên hoặc tương đương, đạt học lực loại khá ba năm THPT, trong đó điểm trung bình môn ngoại ngữ đạt từ 7 trở lên. Cụ thể:

Chứng chỉ/Ngoại ngữ Điểm số IELTS (Academic) 5.5 trở lên TOEFL iBT 46 trở lên TOEIC (LR&SW) 600 và 242 trở lên SAT 1100/1600 trở lên Tiếng Trung HSK 4 trở lên Tiếng Tây Ban Nha DELE B2 trở lên Tiếng Pháp DALF/DELF B2 trở lên Tiếng Nga TRKI (TORFL) B2 trở lên Tiếng Đức Goethe-Zertifikat/TEL B2 trở lên Tiếng Nhật JLPT N3 trở lên Tiếng Hàn TOPIK 4 trở lên Tiếng Italy CELI 3 trở lên

Nhà trường lưu ý không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ phiên bản Home Edition. Thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ trong thời gian sơ tuyển vẫn được chấp nhận nhưng ngày thi chính thức phải trước 20/5, nộp chứng chỉ tại trường trước ngày 30/5.

Trường hợp đăng ký xét tuyển theo phương thức 3, thí sinh lựa chọn một trong bốn bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an, ngày thi dự kiến là 21/6.

TT Mã bài thi Phần tự luận

bắt buộc Phần trắc nghiệm Trắc nghiệm

bắt buộc Trắc nghiệm

tự chọn 1 CA1 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Vật lý 2 CA2 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Hóa học 3 CA3 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Sinh học 4 CA4 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Địa lý

Việc quy đổi điểm sàn, điểm chuẩn giữa các tổ hợp và phương thức căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, sẽ được công bố sau.

Năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Cảnh sát nhân dân theo phương thức kết hợp thi đánh giá của Bộ Công an và thi tốt nghiệp THPT ở khoảng 15,95-26,28/30.

Sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Ảnh: Fanpage nhà trường

Lệ Nguyễn