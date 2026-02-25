Đại học Bách khoa Hà Nội siết quy đổi IELTS, giảm tổ hợp xét tuyển

IELTS 5.0 khi xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) được quy đổi thành 8 điểm Tiếng Anh, thay vì 8,5 như thông báo cách đây 4 tháng; số tổ hợp giảm 4.

Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 25/2 cho biết năm nay tuyển 9.880 sinh viên, tăng khoảng 200 so với năm ngoái, một phần do mở 5 chương trình đào tạo mới, gồm: Tâm lý học công nghiệp và tổ chức, Tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ (chương trình chuẩn), Hóa học Mỹ phẩm, Kế toán, Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh (chương trình tiên tiến).

Chỉ tiêu, phương thức từng ngành Đại học Bách khoa Hà Nội 2026

Trường giữ ổn định ba phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng, xét theo điểm thi đánh giá tư duy, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm khác biệt lớn nhất là với xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn (thuộc xét tuyển tài năng), trường thay đổi công thức tính điểm. Trong đó, điểm học bạ được thay bằng điểm thi đánh giá tư duy TSA.

Với xét bằng điểm thi tốt nghiệp, HUST dùng 8 tổ hợp gồm K01 (Toán, Văn, Lý/Hóa/Sinh/Tin), A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), D01 (Toán, Văn, Anh), D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung), D07 (Toán, Hóa, Anh) và DD2 (Toán, Văn, Tiếng Hàn).

So với năm ngoái, trường bỏ 4 tổ hợp là A02 (Toán, Lý, Sinh), D26 (Toán, Lý, tiếng Đức), D28 (Toán, Lý, tiếng Nhật), D29 (Toán, Lý, tiếng Pháp), đồng thời bổ sung khối DD2.

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ có thể quy đổi thành điểm môn Tiếng Anh khi xét bằng điểm thi tốt nghiệp các tổ hợp A01, D01, D07 hoặc được cộng điểm thưởng khi xét tuyển tài năng và xét điểm thi đánh giá tư duy.

Mức quy đổi từ 8 đến 10, tương đương IELTS từ 5.0 trở lên, chia 5 bậc theo quy chế tuyển sinh mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. So với dự kiến hồi tháng 10 năm ngoái, mức quy đổi thấp hơn.

Ví dụ, IELTS 5.0 được quy đổi thành 8 thay vì 8,5 như trước. Thí sinh phải có IELTS 7.0 mới được tính là 10, thay vì IELTS 6.5.

Bảng quy đổi điểm IELTS và chứng chỉ ngoại ngữ Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 như sau:

Năm 2025, điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội từ 19 đến 29,39, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cao nhất.

Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025-2026 là khoảng 28-90 triệu đồng. Trong đó, chương trình chuẩn thu mức 28-35 triệu đồng một năm.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội trong một buổi học tại lab. Ảnh: HUST

