Học viện Tài chính tăng học phí, quy đổi IELTS từ 5.5

Học viện Tài chính (AOF) thêm hai tổ hợp có môn Tin học, quy đổi IELTS từ 5.5 để xét kết hợp và tăng 5-7 triệu đồng học phí mỗi năm với các chương trình chuẩn.

Học viện Tài chính ngày 12/3 cho biết tuyển 6.120 sinh viên bằng các phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với xét điểm thi tốt nghiệp, trường sử dụng 6 tổ hợp gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh), X06 (Toán, Lý, Tin) và X26 (Toán, Tin, Anh). So với năm ngoái, trường thêm hai tổ hợp có môn Tin.

Với xét tuyển kết hợp, Học viện Tài chính xét thí sinh có xếp loại học tập ba năm THPT đạt tốt. Nếu có thêm chứng chỉ quốc tế như IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL iBT tương đương, SAT 1050/1600, ACT 22/36, hay giải ba cấp tỉnh trở lên, thí sinh sẽ được chia nhóm riêng để tính thêm thành tích đó.

Tùy vào thành tích của thí sinh, trường đưa ra cách tính điểm xét tuyển khác nhau, có thể là điểm học bạ THPT kết hợp điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế hoặc giải học sinh giỏi, hoặc điểm học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp.

Trong đó, thí sinh có chứng chỉ IELTS và chứng chỉ quốc tế khác, giải học sinh giỏi được quy đổi sang thang điểm 10 như sau:

Học phí Học viện Tài chính áp dụng với khóa 2026 dự kiến là 25-35 triệu đồng một năm cho chương trình chuẩn, tăng 5-7 triệu so với năm ngoái.

Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế thu 50-55 triệu. Chương trình liên kết đào tạo thu 75-80 triệu đồng cho những năm học trong nước, học phí năm cuối tại nước ngoài theo mức thu của trường đối tác ở Anh. Học phí các nhóm này tương đương năm ngoái.

Nhà trường cho biết từ những năm học sau, học phí có thể thay đổi, nếu tăng sẽ không quá 10% so với năm trước.

Năm ngoái, Học viện Tài chính lấy điểm chuẩn từ 21 đến 26,6. Ngành Kiểm toán cao nhất.

Dương Tâm