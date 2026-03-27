Đại học Thương mại giảm điểm quy đổi IELTS, tăng học phí

Đại học Thương mại quy đổi IELTS từ 5.0 thành 8 điểm tiếng Anh, thấp hơn 0,5 so với dự kiến; học phí các ngành tăng 1,75-5 triệu đồng.

Trường Đại học Thương mại ngày 27/3 cho biết năm 2026 tuyển 5.800 sinh viên ở 51 chương trình đào tạo, tăng 200 so với năm ngoái.

5 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng; dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy, chứng chỉ SAT, ACT; kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với điểm thi tốt nghiệp hoặc học bạ; kết hợp giải học sinh giỏi cấp tỉnh với điểm thi tốt nghiệp.

Tổ hợp xét tuyển Đại học Thương mại năm 2026

Với xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ, trường Đại học Thương mại quy đổi chứng chỉ IELTS và tương đương sang điểm môn này. Trong đó, ở mức IELTS 5.0, thí sinh được quy đổi thành 8 điểm. So với thông báo hồi tháng 1, mức này giảm 0,5 điểm. Tương tự, thay vì IELTS 6.5 mới tính thành 10 điểm môn tiếng Anh thì giờ yêu cầu là IELTS từ 7.0 trở lên.

Thay đổi trên nhằm phù hợp với quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chia 5 mức điểm chênh lệch trong bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ.

Bảng quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ của Đại học Thương mại năm 2026 (dòng "điểm khuyến khích" áp dụng cho thí sinh có chứng chỉ nhưng không quy đổi điểm):

Học phí trường Đại học Thương mại với khóa 2026 là 25,75-30,69 triệu đồng với chương trình chuẩn (một năm 10 tháng học). So với năm ngoái, mức này tăng 1,75-2,79 triệu đồng.

Học phí chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế là 42,35 triệu đồng, cao hơn năm trước 3,85 triệu.

Học phí chương trình song bằng quốc tế và tiên tiến lần lượt là 260 và 200 triệu đồng cho toàn khóa học. Trong đó, chương trình tiên tiến tăng 20 triệu. Nếu chia cho 4 năm, mức tăng một năm là 5 triệu đồng.

Trường cho biết mức thu hàng năm tăng không quá 12,5% so với năm trước liền kề.

Năm 2025, điểm chuẩn Đại học Thương mại từ 22,5 đến 27,8. Trong đó, ngành Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) lấy điểm chuẩn thấp nhất, còn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cao nhất, nhiều ngành lấy trên 27 điểm như Marketing số, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Trung...

Đại học Thương mại tư vấn tuyển sinh tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội, hồi tháng 3.

Dương Tâm