Tăng hơn 1.000 chỉ tiêu hệ quân sự ở các trường quân đội

23 trường quân đội tuyển 5.420 học viên đại học, cao đẳng hệ quân sự, tăng hơn 1.000 so với năm ngoái.

Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng ngày 6/3 công bố chỉ tiêu tuyển sinh của 23 trường quân đội, gồm cả đại học, học viện và trường cao đẳng. Trong đó, ba trường là Sĩ quan Kỹ thuật quân sự, Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân, Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân không tuyển sinh các năm trước.

Trường Sĩ quan Chính trị là đơn vị tuyển sinh nhiều nhất - 779, tăng 13 so với năm ngoái.

Nhiều trường khác cũng tăng như Học viện Kỹ thuật quân sự (tăng 40), Hậu cần (22), Phòng không - Không quân (103)... Trong khi đó, một số trường giảm như Học viện Quân y (giảm 40), Khoa học quân sự (20).

Tổng chỉ tiêu 5.420 là mức cao nhất của nhóm trường quân đội kể từ năm 2020 đến nay. Riêng năm ngoái, lượng tuyển sinh giảm gần 1.000 so với năm trước đó.

Chỉ tiêu hệ dân sự năm 2026 của 15 trường quân đội

Chỉ tiêu hệ quân sự 23 trường quân đội năm 2026 như sau:

Năm nay, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trên máy tính (QDA) để xét tuyển đầu vào. Kỳ thi dự kiến diễn ra vào tháng 6 với cấu trúc bài thi tương tự kỳ thi HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài ra, các trường vẫn sử dụng các phương thức khác gồm: xét tuyển thẳng, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM.

Thí sinh đăng ký dự thi vào khối trường quân đội phải tham gia sơ tuyển tại địa phương.

Với hệ dân sự, 15 trường thuộc Bộ Quốc phòng tuyển hơn 3.880 sinh viên, học viên từ bậc cử nhân đến tiến sĩ. Nhóm này không cần sơ tuyển.

Học viên trường Sĩ quan Chính trị tư vấn cho thí sinh tại ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2025. Ảnh: Fanpage nhà trường

Dương Tâm